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Простоял в планке больше 8 часов: 62-летний американец установил мировой рекорд

Американец во время подготовки рекорду стоял в планке по 4-5 часов ежедневно, а еще выполнял сотни приседаний и отжиманий

сегодня, 14:40
Автор:

• Таисия Ерохина

Простоял в планке больше 8 часов: 62-летний американец установил мировой рекорд

Бывший морской пехотинец из США установил мировой рекорд Гиннесса, простояв в планке более 8 часов. Об этом пишет CNN.



Так, 62-летний Джорджу Худ выполнял упражнение "планка" в течение 8 часов, 15 минут и 15 секунд. Предыдущий рекорд принадлежит китайцу Мао Вэйдуну – его результат составляет 8 часов, 1 минуту и 1 секунду. Добавим, что Худ два года назад соперничал с Вэйдуном, но тогда удача ему не улыбнулась. Поэтому американец направил все силы на подготовку, чтобы побить рекорд. Так, он усердно тренировался по 7 часов в день на протяжении 18 месяцев.

"По 4-5 часов в день стоял в позе планке. Затем делал в день по 700 отжиманий, 2000 упражнений на пресс по 100 раз за подход и 500 приседаний. Для верхней части тела и рук я делал примерно 300 поднятий гантель в день", - поделился секретом успеха рекордсмен.

Всего на подготовку у мужчины ушло около 2100 часов, по подсчетам Книги рекордов Гиннеса. В момент, когда американец приготовился к старту, то подумал о трех сыновьях, а еще в голове звучала его любимая музыка - Van Halen и "Du Hast" Rammstein.

Теперь Худ мечтает побить рекорд по количеству отжиманий за час (сейчас показатель равен 2807).

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что установлен новый рекорд: самолет "пулей" домчал из Нью-Йорка в Лондон из-за шторма.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/02/23/us/new-planking-world-record-trnd/index.html?utm_term=video&utm_content=2020-02-24T19%3A01%3A09&utm_medium=social&utm_source=twCNN
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