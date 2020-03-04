В Индии поймали гигантскую рыбу весом почти в тонну

У берегов Индии рыбаки поймали крупную и редкую рыбу, вес который составил 900 килограммов. Три траулера рыбачили в Северной Бенгалии, где и удалось захватить гигантского морского обитателя. Им оказался скат, известный местным жителям под названием "Hatikania", - это связано с внешним видом ската, который по форме напоминает слоновье ухо.

Новость быстро разошлась среди жителей района и посмотреть на редкий экземпляр на берегу собрались множество зрителей. Позднее рыбу продали за 20 тыс. рупий, что составляет примерно 273 доллара США.

Рыбаки считают, что скат сбился с пути и не смог выбраться с мелководья из-за больших волн.

Ранее портал "Комментарии" уже писал о пяти незыблемых правилах, которые должен соблюдать каждый рыбак.

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