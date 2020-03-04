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Четырехкратные родители: в Кировоградской области женщина родила четверню

Однополые близнецы появились на свет с помощью кесарева сечения. И мама, и малыши чувствуют себя хорошо.

сегодня, 11:37
Автор:

• Виолетта Комаровская

Четырехкратные родители: в Кировоградской области женщина родила четверню

В Кировоградской области женщина родила четвернышек. Все четверо - девочки, рассказала заведующая перинатального центра областной больницы Кировограда Татьяна Митева.

Сразу четырежды счастливым отцом стал спасатель с Кировоградской области. 24-летняя жена родила ему, одновременно, четверых малышей. При чем все малютки - девочки. К тому же, однояйцевые близнецы. То есть, все сестрички похожи друг на дружку как две капли воды. Так что вскоре родителям, очевидно, придется изрядно помучиться, чтобы различить кто есть кто. 

Четверняшки появились на свет в Кировоградской областной больнице с помощью кесарева сечения. Поскольку места для подрастающих малышей оставалось все меньше, им помогли появиться на свет раньше срока - на 32-й неделе. 

Сейчас малышки под наблюдением медиков в палате интенсивной терапии. Каждая из четырех сестричек весит около двух килограммов, а их рост 42-43 сантиметра.  Врачи уверяют, что для такого случая, это хорошие показатели. Девочки чувствуют себя хорошо. Как и мама новорожденных. Она восстанавливается после операции в соседней палате.   

Стоит отметить, что четверняшки родились в Кировоградской области впервые за много лет.

А ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Мила Йовович родила третьего ребенка. 


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Источник: https://www.unian.net/health/country/10900766-v-kirovogradskoy-oblasti-vpervye-za-mnogo-let-rodilas-chetvernya-video.html
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