В США девушка два года ухаживала за цветком в горшке, а потом выяснила, что он искусственный

Жительница США Кайли Уилкс на протяжении двух лет заботилась о домашнем суккуленте, прежде чем узнала, что на самом деле он искусственный. Об этом озадаченная американка написала на своей странице в Facebook,

Девушка рассказала о своей любви к цветку в горшке из-за его красивого окраса. Она выставила его на кухонном подоконнике и не давала никому поливать цветок, так как у нее был прописанный план полива.

"Сегодня я решила, что пришло время пересадить суккулент, я нашла самую симпатичную вазу, которая идеально ему подходит. Я иду, чтобы вытащить его из оригинального пластикового контейнера, в котором он был приобретен, чтобы узнать, что это растение было искусственным!", - указано в сообщении Уилкс.

Как пояснила разочарованная хозяйка горшечного цветка, во время пересадки она обнаружила, что его листья приклеены к пенопласту, на котором налеплен садовый песок.

Впрочем, на этом история Кайли Уилкс не закончилась: со всех концов США ей начали присылать настоящие суккуленты читатели ее поста, которые прониклись таким курьезным признанием.





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