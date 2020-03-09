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В США девушка два года ухаживала за цветком в горшке, а потом выяснила, что он искусственный

Американка бережно поливала и протирала листья суккулента от пыли, пока не пришло время пересаживать растение в новый горшок

сегодня, 18:00
Автор:

• Екатерина Белоброва

В США девушка два года ухаживала за цветком в горшке, а потом выяснила, что он искусственный

Жительница США Кайли Уилкс на протяжении двух лет заботилась о домашнем суккуленте, прежде чем узнала, что на самом деле он искусственный. Об этом озадаченная американка написала на своей странице в Facebook,

Девушка рассказала о своей любви к цветку в горшке из-за его красивого окраса. Она выставила его на кухонном подоконнике и не давала никому поливать цветок, так как у нее был прописанный план полива.

"Сегодня я решила, что пришло время пересадить суккулент, я нашла самую симпатичную вазу, которая идеально ему подходит. Я иду, чтобы вытащить его из оригинального пластикового контейнера, в котором он был приобретен, чтобы узнать, что это растение было искусственным!", - указано в сообщении Уилкс.

Как пояснила разочарованная хозяйка горшечного цветка, во время пересадки она обнаружила, что его листья приклеены к пенопласту, на котором налеплен садовый песок. 

Впрочем, на этом история Кайли Уилкс не закончилась: со всех концов США ей начали присылать настоящие суккуленты читатели ее поста, которые прониклись таким курьезным признанием.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо женщине, чтобы покорить успешного (и не очень) мужчину.


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