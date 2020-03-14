Ученые обнаружили останки крохотного динозавра: ему около 100 млн лет

Ученые на севере Мьянмы обнаружили самого маленького динозавра, известного ныне науке. Об этом пишет ВВС.

Так, исследовали нашли в куске янтаря маленький череп неизвестного существа. Сообщается, что это самый крохотный динозавр, ему около 99 млн лет. По данным ученых, существо было размером не больше 5 см, как самая маленькая птица в мире – колибри. Поэтому эта находка может помочь науке узнать, как небольшие птицы эволюционировали в динозавров, отличающихся огромными размерами.

Отметим, что вес птицеподобного микрораптора равен не больше 100 г. Ученые дали находке название oculudentavis khaungraae, или окулюдентавис. В сообщении говорится, что этой птице-динозавру приходилось выживать необычным образом. К примеру, глаза существа построены не как у обычных птиц, а больше напоминают ложку. Несколько подобное строение имеют ящерицы или совы. Поэтому, допускают исследователи, окулюдентавис мог отлично видеть. При этом, "птицезавр" скорее вел дневной образ жизни.

"Это наиболее странная находка из всех, что мне приходилось изучать, - говорит профессор О'Коннор. - Мне нравится, как в процессе естественного отбора в результате получаются такие формы. Нам очень повезло, что эти останки сохранились и дошли до нас почти через 100 млн лет".

По словам ученых, этот новый вид динозавров имеет изумительные свойства, позволяющие развиваться существу до больших размеров или же приспособиться к определенному образу жизни. Так, в клюве находки много зуб: вероятнее всего, что существо питалось насекомыми и было хищником.

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