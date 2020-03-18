Вместо маски: в Испании местный житель вышел погулять в костюме Тираннозавра Рекса

В городе Мурсия в Испании, где бушует коронавирус, местные жители решили обойти запрет полиции о прогулках по городу. Так, местные копы опубликовали в Twitter видео, как один из нарушителей карантина облачился в костюм Тираннозавра Рекса.

В полиции шутят, что хоть во время изоляции и нельзя выгуливать домашних питомцев, тиранозавров это вовсе не касается. Чтобы поднять настроение интернет-пользователям, правоохранители наложили музыку из “Парка Юрского периода”.

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.



El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype

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