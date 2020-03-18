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Вместо маски: в Испании местный житель вышел погулять в костюме Тираннозавра Рекса

В Испании, где бушует коронавирус, местный житель решил обойти запрет полиции и прогулялся по городу в костюме персонажа “Парка Юрского периода”

сегодня, 09:45
Автор:

• Елена Волкова

Вместо маски: в Испании местный житель вышел погулять в костюме Тираннозавра Рекса

В городе Мурсия в Испании, где бушует коронавирус, местные жители решили обойти запрет полиции о прогулках по городу. Так, местные копы опубликовали в Twitter  видео, как один из нарушителей карантина облачился в костюм Тираннозавра Рекса.

В полиции шутят, что хоть во время изоляции и нельзя выгуливать домашних питомцев, тиранозавров это вовсе не касается. Чтобы поднять настроение интернет-пользователям, правоохранители наложили музыку из “Парка Юрского периода”.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.


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Источник: https://comments.ua/
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