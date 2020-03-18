Вместо маски: в Испании местный житель вышел погулять в костюме Тираннозавра Рекса

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В городе Мурсия в Испании, где бушует коронавирус, местные жители решили обойти запрет полиции о прогулках по городу. Так, местные копы опубликовали в Twitter видео, как один из нарушителей карантина облачился в костюм Тираннозавра Рекса.
В полиции шутят, что хоть во время изоляции и нельзя выгуливать домашних питомцев, тиранозавров это вовсе не касается. Чтобы поднять настроение интернет-пользователям, правоохранители наложили музыку из “Парка Юрского периода”.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype.
En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.— Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020
El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm
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