Дефицитный товар: в Германии появилась сладкая "туалетная бумага"

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В Дортмунде (Германия) в связи с пандемией и ажиотажем на некоторую продукцию начали делать необычные десерты в виде туалетной бумаги. Об этом сообщает агентство “Рейтер”.
Торты в виде одного из самых дефицитных товаров в условиях коронавируса начал изготовлять пекарь Тим Кортем. Парень объясняет задумку: как только началась пандемия, все люди начали скупать крупы и средства личной гигиены. Вот он и решил удивить сладкой туалетной бумагой и таким образом поднять настроение в непростое время.
Ранее “Комментарии” сообщали о том, что украинский педиатр и шоумен Евгений Комаровский рассказал, как правильно собрать домашнюю аптечку на время пандемии. На своем YouTube-канале доктор выложил видео, в котором объясняет, почему делает упор на те или иные лекарства.
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