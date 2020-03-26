Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.03.2020

BTC/USD

6616.83

ETH/USD

135.36

LTC/USD

39.07

НБУ 26.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Дефицитный товар: в Германии появилась сладкая "туалетная бумага"
НОВОСТИ Все новости

Дефицитный товар: в Германии появилась сладкая "туалетная бумага"

В немецком Дортмунде местный пекарь Тим Кортем создает необычные десерты в виде туалетной бумаги, которую раскупают во время коронавируса

сегодня, 15:30
Автор:

• Елена Волкова

Дефицитный товар: в Германии появилась сладкая "туалетная бумага"

В Дортмунде (Германия) в связи с пандемией и ажиотажем на некоторую продукцию начали делать необычные десерты в виде туалетной бумаги. Об этом сообщает агентство “Рейтер”.

Торты в виде одного из самых дефицитных товаров в условиях коронавируса начал изготовлять пекарь Тим Кортем. Парень объясняет задумку: как только началась пандемия, все люди начали скупать крупы и средства личной гигиены. Вот он и решил удивить сладкой туалетной бумагой и таким образом поднять настроение в непростое время.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что украинский педиатр и шоумен Евгений Комаровский рассказал, как правильно собрать домашнюю аптечку на время пандемии. На своем YouTube-канале доктор выложил видео, в котором объясняет, почему делает упор на те или иные лекарства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...