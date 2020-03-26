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ТОП лекарств в домашней аптечке, без которых не обойтись во время пандемии: советы Комаровского

Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что из лекарств нужно обязательно иметь дома при коронавирусе

сегодня, 10:10 517
Автор:

• Елена Волкова

ТОП лекарств в домашней аптечке, без которых не обойтись во время пандемии: советы Комаровского

Украинский педиатр и шоумен Евгений Комаровский рассказал, как правильно собрать домашнюю аптечку на время пандемии. На своем YouTube-канале доктор выложил видео, в котором объясняет, почему делает упор на те или иные лекарства.

Так, по мнению Комаровского, ТОП медикаментов на сегодняшний день выглядит так:

  • жаропонижающие (лучше всего парацетамол, но можно и ибупрофен);

  • солевые растворы, чтобы промывать нос;

  • средства для пероральной гидратации;

  • сосудосуживающие капли, которые снимают отек.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Украине скончался пятый человек, у которого диагностировали коронавирус. В Минздраве говорят о том, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали накануне. Спустя сутки ее не стало.

Тем временем в Тернопольской области, где также произошел летальный исход, за минувшие сутки коронавирусом заразились 4 медика. Всего же на данный момент известно о 145 случаях COVID-19 в Украине. Если причина смерти от вируса у жительницы Конотопа подтвердится, это будет шестой фатальный случай в нашей стране. В минувшие сутки диагноз "коронавирус" обнаружили у 32 человек.


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Источник: comments.ua
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