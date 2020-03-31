В Харькове продают запах закрытого на карантин метрополитена

В Харькове начали продавать запах закрытого на карантин метрополитена. Соответствующие объявления с фотографиями пакета, в который якобы герметически упакован запах подземки, появились в соцсетях.

Интересно, что предприниматели продают необычный товар по 10 грн. Однако пользователи шутят и предлагают свою цену: 8 грн, как стоимость проезда в харьковском метро. Впрочем, некоторые раскритиковали идею с продажей воздуха, которая не нова. Дескать, в 2014-2015 годах в Киеве продавали такие же упаковки с запахом Майдана.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Минздрав обновил алгоритм предоставления медпомощи инфицированным COVID-19 пациентам . В МОЗ говорят, что когда пациента привозят в больницу, происходит так называемая медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимости начинать лечение и наличии тяжелого острого респираторного синдрома, связанного с COVID-19. Так, в первую очередь стационар положен пациентам с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии, а также если у них подозревают пневмонию или дыхательную недостаточность.

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