Медицинская сортировка: в МОЗ Украины рассказали, кого будут лечить от COVID-19 в первую очередь

Минздрав обновил алгоритм предоставления медпомощи инфицированным COVID-19 пациентам. Об этом министерство информирует на своей странице в Facebook.

В МОЗ говорят, что когда пациента привозят в больницу, происходит так называемая медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимости начинать лечение и наличии тяжелого острого респираторного синдрома, связанного с COVID-19. Так, в первую очередь стационар положен пациентам с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии, а также если у них подозревают пневмонию или дыхательную недостаточность. Кроме того, медпомощь необходима пациентам с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, а также онкологическими заболеваниями.

Особую группу составляют беременные женщины, которым при подтверждении коронавируса необходим специализированный стационар, где их будут лечить с учетом рисков для малыша.

Напомним, в МОЗ рапортуют о том, что на утро вторника они зафиксировали еще 69 случаев коронавируса, подтвержденных лабораторно. Таким образом, на данный момент в Украине официально 549 случаев COVID-19. К сожалению, 13 из них стали смертельными. Сейчас “лидером” по заболеваемости остается Черновицкая область.





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