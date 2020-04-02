Розовая луна: когда украинцы смогут увидеть редкое природное явление

В этом году розовую луну украинцам повезет увидеть уже менее чем через неделю. Луна необычайных размеров появится в ночном небе в ночь с 7 на 8 апреля.

Суперлуние нельзя назвать уникальным природным явлением, но все же оно довольно редкое. В этот момент Луна приближается максимально близко к Земле. Из-за этого на небе она кажется визуально намного больше обычного. Диск станет больше где-то на 14%. При этом сияние луны тоже будет казаться намного ярче. Астрономы прогнозируют, что в этот раз она будет светить ярче где-то на треть. Особенно это будет заметно в последние несколько часов перед рассветом.

А вот розовой дымки украинцы вероятнее всего не увидят. Поскольку такое лирическое название апрельское суперлуние получило не из-за каких-либо астрономических явлений. Дело в том, что как раз в это время начинают цвести дикие розовые флоксы. Вот астрономы и позаимствовали название, чтобы привлечь к природному явлению еще больше внимания. Кому-то, правда, повезет увидеть некую красноватую дымку, если концентрация пыли и различных частиц и газов в атмосфере создадут подобный эффект. Но с суперлунием он никак не связан.

Помешать желающим посмотреть на огромную луну может погода. Если небо будет затянуто тучами, вероятнее всего, придется ждать следующего "розового" суперлуния. А оно случится только в конце апреля следующего года.

Ранее "Комментарии" писали о том, как луна может повлиять на здоровье.

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