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Розовая луна: когда украинцы смогут увидеть редкое природное явление

В следующий раз "розовую" луну таких размеров украинцы смогут увидеть только через год.

сегодня, 08:49
Автор:

• Виолетта Комаровская

Розовая луна: когда украинцы смогут увидеть редкое природное явление

В этом году розовую луну украинцам повезет увидеть уже менее чем через неделю. Луна необычайных размеров появится в ночном небе в ночь с 7 на 8 апреля. 

Суперлуние нельзя назвать уникальным природным явлением, но все же оно довольно редкое. В этот момент Луна приближается максимально близко к Земле. Из-за этого на небе она кажется визуально намного больше обычного. Диск станет больше где-то на 14%. При этом сияние луны тоже будет казаться намного ярче. Астрономы прогнозируют, что в этот раз она будет светить ярче где-то на треть. Особенно это будет заметно в последние несколько часов перед рассветом.  

А вот розовой дымки украинцы вероятнее всего не увидят. Поскольку такое лирическое название апрельское суперлуние получило не из-за каких-либо астрономических явлений. Дело в том, что как раз в это время начинают цвести дикие розовые флоксы. Вот астрономы и позаимствовали название, чтобы привлечь к природному явлению еще больше внимания. Кому-то, правда, повезет увидеть некую красноватую дымку, если концентрация пыли и различных частиц и газов в атмосфере создадут подобный эффект. Но с суперлунием он никак не связан. 

Помешать желающим посмотреть на огромную луну может погода. Если небо будет затянуто тучами, вероятнее всего, придется ждать следующего "розового" суперлуния. А оно случится только в конце апреля следующего года. 

Ранее "Комментарии" писали о том, как луна может повлиять на здоровье


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Источник: https://www.express.co.uk/news/science/1260721/Supermoon-2020-April-Pink-Moon-date-time-biggest-Full-Moon
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