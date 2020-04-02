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Фотофакт: первый украинский аэробус разрезали на брелоки

Из аэробуса A330-200 авиакомпании Windrose изготовили 2500 сувениров

сегодня, 14:35
Автор:

• Елена Волкова

Фотофакт: первый украинский аэробус разрезали на брелоки

Самолет Airbus A330-200, который осуществлял перелеты с украинской регистрацией UR-WRQ авиакомпанией Windrose, пустили на брелоки. Об этом сообщает Аvianews.

Известно, что из обшивки авиалайнера, который ранее списали, немецкая компания из Кельна изготовила 2500 сувениров. Цена брелока с силуэтом A330 составляет 27,95 евро. В компании говорят, что Airbus A330-200 UR-WRQ выпустили 21 год назад, а Windrose приобрела его в 2013-м. Тогда это был единственный самолет этого типа в Украине. Однако в 2017 году Windrose вернула его лизингодателю. Аэробус сначала хранили, а после - решили утилизировать. 

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Как ранее сообщали “Комментарии”, с 17 марта в Украине полностью закрыли пассажирское авиасообщение с другими государствами на неопределенный срок из-за распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.


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Источник: https://www.avianews.com/ukraine/2020/04/01/a330_windrose_as_source_for_tags/
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