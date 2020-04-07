"Самые странные роды": англичанка родила 22-го ребенка

На днях самая многодетная мать в мире - Сью Рэдфорд из Великобритании - родила 22-го ребенка. Роды в период пандемии 45-летняя женщина назвала самыми странными, учитывая весь предыдущий опыт. Об этом пишет Daily Mail.

Для Сью и ее мужа Ноэля новорожденная девочка стала 11-й дочерью. Молодая мама признается, что в разгар пандемии COVID-19 рожать было действительно страшно, и в палату могли не пустить супруга. Уже после рождения малышки Сью резюмировала: это были хоть и самые странные, но уникальнейшие роды.

Пока имя для новорожденной супруги не выбрали и не будут оформлять свидетельство о рождении в ближайшее время, чтобы уберечь себя и детей от вируса.

К слову, старшим наследникам пары - 30 и 26 лет, и они уже имеют своих детей.

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