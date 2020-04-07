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"Самые странные роды": англичанка родила 22-го ребенка

Сью Рэдфорд из Великобритании в разгар пандемии коронавируса родила 22-го ребенка и сделала признание

сегодня, 16:30 813
Автор:

• Елена Волкова

"Самые странные роды": англичанка родила 22-го ребенка

На днях самая многодетная мать в мире - Сью Рэдфорд из Великобритании - родила 22-го ребенка. Роды в период пандемии 45-летняя женщина назвала самыми странными, учитывая весь предыдущий опыт. Об этом пишет Daily Mail.
Для Сью и ее мужа Ноэля новорожденная девочка стала 11-й дочерью. Молодая мама признается, что в разгар пандемии COVID-19 рожать было действительно страшно, и в палату могли не пустить супруга. Уже после рождения малышки Сью резюмировала: это были хоть и самые странные, но уникальнейшие роды.
Пока имя для новорожденной супруги не выбрали и не будут оформлять свидетельство о рождении в ближайшее время, чтобы уберечь себя и детей от вируса.
К слову, старшим наследникам пары - 30 и 26 лет, и они уже имеют своих детей.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 97-летний ветеран Второй мировой войны, экс-летчик Чак Францке необычным способом призвал мир не унывать из-за карантина и пандемии коронавируса. Дедушка станцевал под хит Джастина Тимберлейка "Can’t Stop the Feeling!" на пороге своего дома.


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Источник: comments.ua
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