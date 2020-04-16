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Американка оставила тысячу долларов чаевых при счете в 20 долларов

Жительница США решила поддержать персонал ресторана

сегодня, 13:34
Автор:

• Сергей Медведев

Американка оставила тысячу долларов чаевых при счете в 20 долларов

В американском городе Хьюстон произошел забавный инцидент. Одна из местных жительниц, которая является постоянной посетительницей итальянского ресторана, решила финансово поддержать персонал заведения. Зная, что ресторан работает только “на вынос” и терпит серьезные убытки, женщина оставила чаевые в размере тысячи долларов. Причем сам ее заказ составил менее 20 долларов. На счете благотворительница написала "Держитесь!".

Владелец ресторана отмечает, что разделил деньги между четырьмя сотрудниками, которые обрадовались и воспрянули духом "как до эпидемии". Растроганный хозяин поблагодарил клиентку по телефону и заявил, что знаком с ней.

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Как сообщал портал "Комментарии", американец оставил в ресторане 10 тыс. долларов чаевых из-за эпидемии.


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Источник: https://www.foxla.com/news/cavatore-italian-restaurant-customer-leaves-1000-tip-with-takeout-order
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