Американка оставила тысячу долларов чаевых при счете в 20 долларов

В американском городе Хьюстон произошел забавный инцидент. Одна из местных жительниц, которая является постоянной посетительницей итальянского ресторана, решила финансово поддержать персонал заведения. Зная, что ресторан работает только “на вынос” и терпит серьезные убытки, женщина оставила чаевые в размере тысячи долларов. Причем сам ее заказ составил менее 20 долларов. На счете благотворительница написала "Держитесь!".

Владелец ресторана отмечает, что разделил деньги между четырьмя сотрудниками, которые обрадовались и воспрянули духом "как до эпидемии". Растроганный хозяин поблагодарил клиентку по телефону и заявил, что знаком с ней.





Как сообщал портал "Комментарии", американец оставил в ресторане 10 тыс. долларов чаевых из-за эпидемии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!