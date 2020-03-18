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Американец оставил 10 тыс. долларов чаевых в ресторане из-за карантина

В США щедрый житель решил поддержать материально работников ресторана, оставив щедрые чаевые после объявления карантина из-за коронавируса

сегодня, 15:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Американец оставил 10 тыс. долларов чаевых в ресторане из-за карантина

В Техасе, США, посетитель в одном из ресторанов оставил на чаевые кругленькую сумму – 9400 долларов. Сделал он это, чтобы поддержать сотрудников во время карантина из-за коронавирусной епидемии, пишет UPI.

Так, анонимный клиент в ресторане в Хьюстоне оставил персоналу щедрые чаевые всего через несколько часов после того, как округ объявил об обязательном закрытии баров, ночных клубов и ресторанов. Добавим, что посетитель написал послание в квитанции: "Держите чаевые, чтобы заплатить своим ребятам в течение следующих нескольких недель". Сумму почти в 10 тыс. долларов поделили поровну: каждый работник получил около 300 долларов.

Сообщается, что ресторан решил продолжить работу как закусочная, поэтому часть персонала все же должна уйти в неоплачиваемый отпуск. В соцсетях заведение поблагодарило щедрого анонима и отметило, что приветствует такие "акты доброты".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, насколько беднее стали богатейшие люди в мире из-за коронавируса. Пандемия коронавируса отразилась абсолютно на всех людях по всему миру. И пока одни запасаются гречкой и туалетной бумагой, другие теряют миллиарды долларов из-за паники на мировых рынках.


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Источник: https://www.upi.com/Odd_News/2020/03/17/Texas-restaurant-customer-leaves-9400-tip/2601584464862/
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