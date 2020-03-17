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Стало известно, насколько беднее стали богатейшие люди в мире из-за коронавируса

Состояние богатейших людей мира всего за несколько дней заметно сократилось на несколько миллиардов долларов

сегодня, 07:41
Автор:

• Татьяна Веремеева

Стало известно, насколько беднее стали богатейшие люди в мире из-за коронавируса

Пандемия коронавируса отразилась абсолютно на всех людях по всему миру. И пока одни запасаются гречкой и туалетной бумагой, другие теряют миллиарды долларов из-за паники на мировых рынках.

Напомним, в Украине убытки из-за карантина, который вводится в связи с коронавирусом, подсчитывают туристическая, авиационная, ресторанная сферы, а также индустрия развлечений.

Также мы писали, что украинское правительство и Совет национальной безопасности и обороны в связи со вспышкой острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом, ввели карантин внутри страны, закрыли границы для иностранцев и авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами. Портал "Комментарии" разбирался вместе с экспертами, насколько оправданы и своевременны эти меры, и к чему они могут привести.


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Источник: https://comments.ua
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