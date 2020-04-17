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В Бразилии придумали, как устраивать свадьбы без риска подхватить вирус

В Бразилии придумали новый способ проведения торжественных церемоний бракосочетания

сегодня, 10:30
Автор:

• Елена Волкова

В Бразилии придумали, как устраивать свадьбы без риска подхватить вирус

Пока в Китае после продолжительного карантина фиксируют небывалый всплеск разводов, а во многих странах молодоженов попросили повременить со свадьбами из-за пандемии, в Бразилии решили действовать наоборот. В стране придумали новый способ проведения торжественных церемоний бракосочетания - в автомобиле.

Как сообщают местные СМИ, для того, чтобы связать себя узами брака в карантин, молодые пары должны подать заявление и документы в специальное окошко, что поможет свести к минимуму все контакты. Сама же церемония пройдет на улице: жених и невеста скажут “да”, сидя в автомобиле.

Напомним, одна из самых красивых пар Голливуда объявила о своей помолвке. 50-летняя звезда Дженнифер Лопес сказала "да" своему возлюбленному Алексу Родригесу и начала подготовку к свадьбе. Известно, что знаменитости встречаются три года, а предложение руки и сердца Дженнифер Лопес получила во время отдыха на Багамских островах. С тех пор пару постоянно спрашивают о будущей свадьбе и пытаются выяснить, когда же состоится это важное событие. Джей Ло и ее избранник решили держать в тайне детали своего бракосочетания, но инсайдер сообщил, что свадьба состоится уже этим летом.


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Источник: comments.ua
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