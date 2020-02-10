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Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: появились новые детали

Источник назвал примерную дату свадебной церемонии

сегодня, 14:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: появились новые детали

В марте прошлого года одна из самых красивых пар Голливуда объявила о своей помолвке. 50-летняя звезда Дженнифер Лопес сказала "да" своему возлюбленному Алексу Родригесу и начала подготовку к свадьбе. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Известно, что знаменитости встречаются три года, а предложение руки и сердца Дженнифер Лопес получила во время отдыха на Багамских островах. С тех пор пару постоянно спрашивают о будущей свадьбе и пытаются выяснить, когда же состоится это важное событие. Джей Ло и ее избранник решили держать в тайне детали своего бракосочетания, но инсайдер сообщил, что свадьба состоится уже этим летом. 

К слову, актриса и ее будущий супруг не будут устраивать масштабного празднования, но церемония будет очень роскошной и изысканной. Влюбленные решили, что сделают свадьбу для близкого круга людей и главные роли в день торжества будут отведены их детям.

Напомним, что голливудская красотка Джей Ло воспитывает от предыдущего брака двоих детей, но мечтает родить еще одного ребенка от Родригеса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес планирует уехать из США на другой конец света.


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Источник: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/jennifer-lopez-and-alex-rodriguez-will-marry-this-summer/
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