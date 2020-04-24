Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.04.2020

BTC/USD

7520.58

ETH/USD

188.25

LTC/USD

44.18

НБУ 24.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Трамп предложил лечить пациентов с COVID-19 уколами с отбеливателем
НОВОСТИ Все новости

Трамп предложил лечить пациентов с COVID-19 уколами с отбеливателем

Президент США Дональд Трамп предложил бороться с коронавирусом с помощью инъекций отбеливателя, на что тут же последовала реакция экспертов

сегодня, 16:30
Автор:

• Елена Волкова

Трамп предложил лечить пациентов с COVID-19 уколами с отбеливателем

Президент США Дональд Трамп предложил неожиданное средство, которое якобы поможет человечеству в борьбе с коронавирусом. Лидер Штатов предположил, мол, если обычный отбеливатель отлично справляется с новым вирусом на поверхностях, его можно применять и во внутрь. Слова Трампа цитирует NBC.

"Я увидел дезинфицирующее средство, которое "нокаутирует" вирус в течение минуты. Одной минуты. Есть ли способ сделать нечто подобное (для применения на людях, – ред.) – возможно, инъекция или чистка (легких, – ред.)? Было бы интересно проверить это", – с такой речью Трамп обратился к доктору Биллу Брайану из Министерства внутренней безопасности США.

Вскоре после слов президента США активизировались эксперты, которые призвали народ ни в коем случае не экспериментировать с “лечением” отбеливателем, что является суицидальным методом. Сам Билл Брайан также ответил, что в США не будут рассматривать вариант уколов с отбеливателем.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что доктор Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...