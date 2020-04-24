Трамп предложил лечить пациентов с COVID-19 уколами с отбеливателем

Президент США Дональд Трамп предложил неожиданное средство, которое якобы поможет человечеству в борьбе с коронавирусом. Лидер Штатов предположил, мол, если обычный отбеливатель отлично справляется с новым вирусом на поверхностях, его можно применять и во внутрь. Слова Трампа цитирует NBC.

"Я увидел дезинфицирующее средство, которое "нокаутирует" вирус в течение минуты. Одной минуты. Есть ли способ сделать нечто подобное (для применения на людях, – ред.) – возможно, инъекция или чистка (легких, – ред.)? Было бы интересно проверить это", – с такой речью Трамп обратился к доктору Биллу Брайану из Министерства внутренней безопасности США.

Вскоре после слов президента США активизировались эксперты, которые призвали народ ни в коем случае не экспериментировать с “лечением” отбеливателем, что является суицидальным методом. Сам Билл Брайан также ответил, что в США не будут рассматривать вариант уколов с отбеливателем.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что доктор Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого.

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