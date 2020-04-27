В Эквадоре “воскресла” умершая от Covid-19 женщина, чей прах уже отдали родным, - BBC

В Эквадоре, в городе Гуаякиль, произошел инцидент со “смертью” 74-летней Альбы Марури, которая якобы скончалась от коронавируса еще в прошлом месяце. Родным отправили прах покойной, однако сейчас Альба пришла в себя и попросила врачей позвать ее сестру, сообщает BBC.

Оказалось, что женщину перепутали с другой умершей и даже отправили семье якобы ее прах. Но спустя три недели комы Альба очнулась и назвала свое имя. Родные госпожи Марури счастливы, что она жива, однако недоумевают: чей же прах они хранят у себя дома. Так, по словам племянника “умершей”, в морге он пытался опознать тетю, однако из-за риска заразиться его не подпустили близко к телу. Он поверил врачам, которые уверяли, что тело принадлежит именно Альбе.

Теперь же семья женщины хочет, чтобы власть выплатила им компенсацию, а также покрыла расходы на кремацию.

De no creer. Alba Maruri, 74 años, paciente de Covid-19 fue dada por muerta el 27 de marzo en hospital del Suburbio y su familia recibió sus cenizas. Resulta que cremaron a otra persona y Alba estuvo inconsciente 3 semanas hasta ayer, que preguntó por su hermana. #Guayaquil pic.twitter.com/vuTvbrGpz8 — LaHistoria (@lahistoriaec) April 25, 2020

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