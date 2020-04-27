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Главная Новости Общество невероятно В Эквадоре “воскресла” умершая от Covid-19 женщина, чей прах уже отдали родным, - BBC
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В Эквадоре “воскресла” умершая от Covid-19 женщина, чей прах уже отдали родным, - BBC

В эквадорском городе Гуаякиль произошел инцидент с кремированной Альбой Марури, которая очнулась спустя три недели комы

сегодня, 11:25
Автор:

• Елена Волкова

В Эквадоре “воскресла” умершая от Covid-19 женщина, чей прах уже отдали родным, - BBC

В Эквадоре, в городе Гуаякиль, произошел инцидент со “смертью” 74-летней  Альбы Марури, которая якобы скончалась от коронавируса еще в прошлом месяце. Родным отправили прах покойной, однако сейчас Альба пришла в себя и попросила врачей позвать ее сестру, сообщает BBC.

Оказалось, что женщину перепутали с другой умершей и даже отправили семье якобы ее прах. Но спустя три недели комы Альба очнулась и назвала свое имя. Родные госпожи Марури счастливы, что она жива, однако недоумевают: чей же прах они хранят у себя дома. Так, по словам племянника “умершей”, в морге он пытался опознать тетю, однако из-за риска заразиться его не подпустили близко к телу. Он поверил врачам, которые уверяли, что тело принадлежит именно Альбе.

Теперь же семья женщины хочет, чтобы власть выплатила им компенсацию, а также покрыла расходы на кремацию.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент США Дональд Трамп предложил неожиданное средство, которое якобы поможет человечеству в борьбе с коронавирусом. Лидер Штатов предположил, мол, если обычный отбеливатель отлично справляется с новым вирусом на поверхностях, его можно применять и во внутрь.


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Источник: https://comments.ua/
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