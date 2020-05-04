В Великобритании копы на вертолете ловили тигра, который оказался статуей

В Великобритании произошел переполох из-за тигра в лесу. Копы устроили настоящую спецоперацию с вертолетами и стрельбой, чтобы поймать “сбежавшего из зоопарка тигра”. Впрочем, тот оказался всего лишь статуей. Об этом пишет ВВС.

Сообщается, что полицейские отреагировали на вызов о сбежавшем тигре, который якобы бродит по лесу. Однако стрелять или ловить животное копам не пришлось. Прибывших вооруженных стражей порядка встретила 85-летняя местная жительница Джульетта Симпсон, которая отвела их к тигру - скульптуре, которая находится в этом лесу уже 20 лет. Джульетта является ее автором и “поселила” тигра за своим домом. По словам женщины, когда копы увидели объект волнений, то долго смеялись и фотографировались с “животным”.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети появились курьезные фото того, как гигантский самолет украинского производства “Мрия” будто поглощает воздушное судно немецкой компании экспресс-доставки DHL. Снимки самолетов выложил в Facebook Максим Шахалов. Интернет-пользователи облюбовали снимки с необычным ракурсом и придумали несколько подписей для этих фото. Так, одним из самых популярных вариантов стал этот: “Правильный текст - “Мрия” на обед съедает грузовой “Боинг”.

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