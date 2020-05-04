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В Великобритании копы на вертолете ловили тигра, который оказался статуей

В Великобритании прибывших вооруженных копов встретила Джульетта Симпсон, которая отвела их к "сбежавшему тигру"

сегодня, 09:40
Автор:

• Елена Волкова

В Великобритании копы на вертолете ловили тигра, который оказался статуей

В Великобритании произошел переполох из-за тигра в лесу. Копы устроили настоящую спецоперацию с вертолетами и стрельбой, чтобы поймать “сбежавшего из зоопарка тигра”. Впрочем, тот оказался всего лишь статуей. Об этом пишет ВВС.

Сообщается, что полицейские отреагировали на вызов о сбежавшем тигре, который якобы бродит по лесу. Однако стрелять или ловить животное копам не пришлось. Прибывших вооруженных стражей порядка встретила 85-летняя местная жительница Джульетта Симпсон, которая отвела их к тигру - скульптуре, которая находится в этом лесу уже 20 лет. Джульетта является ее автором и “поселила” тигра за своим домом. По словам женщины, когда копы увидели объект волнений, то долго смеялись и фотографировались с “животным”.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52526665?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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