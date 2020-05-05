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Британка родила уникальных близнецов

26-летняя британка родила близнецов, которые встречаются один раз на 200 миллионов случаев

сегодня, 08:26
Автор:

• Виолетта Комаровская

Британка родила уникальных близнецов

26-летняя британка Кэти Кроу родила уникальную тройню. Все братья - идентичные близнецы, что встречается лишь один раз на 200 миллионов родов. Историю счастливого семейства рассказало издание Daily Mail.

Семья Кети и Роба из британского Уэльса в течении трех минут стала многодетной. Пара уже воспитывает одного сына - Джейкоба. Теперь у четырехлетнего малыша появилось сразу трое младших братьев. И все, как один, похожи друг на друга. 

Многодетная мама рассказала, что первым на свет появился старший из тройни  - Томми. Он родился в 17:50 и весил 1 килограмм 230 грамм. Минутой позже появился Джошуа. Он весил почти полтора килограмма. Самый младший из тройни - Эдди, вес которого 1 килограмм и 460 грамм. Он также появился на свет через минуту после Джошуа. 

"Мне няня сказала, что в жизни все происходит по какой-то причине. Так что это случилось с нами неспроста", - прокомментировала массовое пополнение в семье роженица. 

Поддержать семью, которая вмиг стала многодетной, решили соседи. Они собрали в помощь предметы первой необходимости, в частности подгузники. Однако, чтобы семья не чувствовала себя неловко, помочь решили анонимно и просто оставили пакеты около крыльца дома Кэти. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Нигерии успешно разделили сиамских близнецов. 

Фото: Facebook/Katie Craw


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8284085/Mother-26-beats-200-million-one-odds-birth-IDENTICAL-triplets.html
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