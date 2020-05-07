"Сейчас нас как клещей потравят»: в России губернатор предложил обрабатывать людей химикатами

Губернатор Липецкой области России Игорь Артамонов предложил обрабатывать дезинфицирующими средствами местных жителей, которые нарушают режим самоизоляции. По информации российских СМИ, о том, что нужно распылять химикаты в "точках, где собирается публика", чиновник заявил во совещания с мэром Липецка Евгенией Уваркиной. Аудиозапись попала в Сеть, а ее подлинность официально подтвердили в обладминистрации.

Согласно разговору, Уваркина рассказала Артамонову об использовании нового средства, работающего по "принципу тумана" и с "очень большим покрытием". Чиновница сказала, что его будут применять для обработки дорог и как средство против клещей. Артамонов же придумал третий вариант.

"Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей… Чтобы они думали: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят"… Выберете точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать", – заявил Артамонов.

По словам губернатора, дезсредство непременно нужно применить возле торгового центра.

"А вдруг полягут? Ну, то есть, надо попробовать сначала", – ответила Уваркина.

Артамонов же, в ответ на эти слова, сказал, что если “полягут”, то отвечать будет чиновница.

В администрации признались, что разговор имел место быть, однако этот фрагмент - лишь часть совещания, и он якобы вырван из контекста.

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