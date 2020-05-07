3 млрд человек могут жить в условиях экстремальной жары к 2070 году — исследование

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Более 3 миллиардов человек могут жить в условиях
экстремальной жары уже к 2070 году, если мир не снизит выбросы парниковых
газов. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на результаты нового
исследования.
Большое количество людей будет жить в "почти непригодных для
жизни" условиях, когда средняя температура воздуха будет превышать 29 градусов
Цельсия. Человечество процветало в последние 6 тысяч лет при более низких
температурах.
На основе демографических прогнозов ООН и сценария
глобального потепления ученые выяснили, что может не помочь даже Парижское
соглашение о сокращении вредных выбросов по всему миру.
Большинство людей проживают в узких климатических зонах со
средней температурой около 11-15 градусов. Гораздо меньше людей живут в зонах со
средней температурой около 20-25 градусов. Изменения могут коснуться Северной
Австралии, Африки, Южной Америки, Индии и некоторых ближневосточных регионов.
Как сообщал портал "Комментарии", 12% французских пар решили взять паузу в отношениях после карантина.
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