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3 млрд человек могут жить в условиях экстремальной жары к 2070 году — исследование

Средняя температура в некоторых местах будет превышать 29 градусов Цельсия

сегодня, 21:17
Автор:

• Антон Корнилов

3 млрд человек могут жить в условиях экстремальной жары к 2070 году — исследование

Более 3 миллиардов человек могут жить в условиях экстремальной жары уже к 2070 году, если мир не снизит выбросы парниковых газов. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на результаты нового исследования.

Большое количество людей будет жить в "почти непригодных для жизни" условиях, когда средняя температура воздуха будет превышать 29 градусов Цельсия. Человечество процветало в последние 6 тысяч лет при более низких температурах.

На основе демографических прогнозов ООН и сценария глобального потепления ученые выяснили, что может не помочь даже Парижское соглашение о сокращении вредных выбросов по всему миру.

Большинство людей проживают в узких климатических зонах со средней температурой около 11-15 градусов. Гораздо меньше людей живут в зонах со средней температурой около 20-25 градусов. Изменения могут коснуться Северной Австралии, Африки, Южной Америки, Индии и некоторых ближневосточных регионов.

Как сообщал портал "Комментарии", 12% французских пар решили взять паузу в отношениях после карантина.


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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-52543589
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