В Австралии в церкви продавали “лекарство” от COVID-19 и онкологии по смертельному рецепту Трампа, - The Guardian

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Австралийская "Церковь исцеления" организовала смертельно опасный бизнес: продавала онлайн в качестве препарата для лечения коронавируса средство, которое обычно используется для отбеливания и дезинфицирования тканей. Об этом информирует The Guardian.
Сообщается, что рекламировать препарат церковные служители начали на своем сайте. Причем, отбеливатель якобы мог вылечить не только коронавирус, но даже онкологию и СПИД. В результате, Австралийская администрация лекарственных средств оштрафовала церковь на $150 000. Эксперты пришли к выводу, что это “лекарство” не только не вылечит человека, но повлечет отравление и смерть. Интересно, что после штрафа реклама о чудо-средстве не только не исчезла, но к ней добавился призыв - молиться об исцелении.
Незадолго до этого президент США Дональд Трамп предложил неожиданное средство, которое якобы поможет человечеству в борьбе с коронавирусом. Лидер Штатов предположил, мол, если обычный отбеливатель отлично справляется с новым вирусом на поверхностях, его можно применять и во внутрь.
"Я увидел дезинфицирующее средство, которое "нокаутирует" вирус в течение минуты. Одной минуты. Есть ли способ сделать нечто подобное (для применения на людях, – ред.) – возможно, инъекция или чистка (легких, – ред.)? Было бы интересно проверить это", – говорил Трамп.
Однако в США заверили, что не будут рассматривать вариант уколов с отбеливателем.
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