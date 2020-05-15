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В Беларуси запустили производство водки, которую можно использовать как антисептик

Белорусский завод выпускает водку-антисептик

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

В Беларуси запустили производство водки, которую можно использовать как антисептик

Белорусский завод алкогольной продукции придумал необычный маркетинговый ход. Компания "Минск Кристал" объявила о производстве водки, крепость которой составляет 70 градусов. Производитель утверждает, что напиток можно использовать как антисептик для борьбы с эпидемией коронавируса.

“Это крайне актуально для эффективной профилактики различных инфекций, в соответствии с рекомендациями работников здравоохранения", — отмечается в сообщении предприятия.

Название продукта простое — водка называется "70". По заявлению пресс-службы завода, такая водка не имеет аналогов в стране. В состав напитка кроме спирта и воды входят мятный и лимонный ароматизаторы.

К каждой бутылке прилагается инструкция о том, как изготовить антисептическое средство.

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Как сообщал портал "Комментарии", в государственной компании "Укрспирт" заявили об окончании производства сырья для изготовления антисептиков и бактерицидных средств для защиты от вирусов.


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Источник: http://www.kristal.by/press/gallery/180/
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