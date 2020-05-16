Пуповину перевязали маской: невероятная история родов на стоянке в США

Американка в нескольких шагах от больницы родила ребенка, роды пришлось принять ее мужу. О невероятной истории, которая произошла в США, пишет CNN.

Так, беременная Сара Роуз из Кентукки почувствовала однажды начинающиеся схватки, но, по словам доктора, это был ложный сигнал. Однако утром женщине стало тяжелее. И она вместе с мужем Дэвидом Патриком отправилась в больницу. Но там супругов поджидала неудача: раздвижные двери на входе в здание оказались заблокированы. Правда, это не смогло остановить малыша, который уже рвался родиться. Поэтому роды пришлось принимать прямо на автостоянке мужу. Указания по ходу процесса мужчине подавал диспетчер 911 по телефону.

"Вы рожаете своего ребенка в холоде, ночью, на улице, в пандемию коронавируса, - сказал Патрик. - Это последнее, что вы хотите".

Пуповину ребенку довелось перевязать с помощью защитной маской для лица.

Как позже рассказали в больнице, подобной ситуации никогда не случалось – двери всегда работали, а вход является круглосуточно открытым.

Ранее "Комментарии" писали, что у британки родились уникальные близнецы. Так, 26-летняя женщина родила близнецов, которые встречаются один раз на 200 миллионов случаев.

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