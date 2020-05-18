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В ЮАР для туристов строят "железнодорожный" отель, парящий на заброшенном мосту (ФОТО)

Владельцы Kruger говорят, что отдых будет люкс-уровня, поэтому цена за номер будет стартовать от 440 долларов в сутки

сегодня, 13:30
Автор:

• Елена Волкова

В ЮАР для туристов строят "железнодорожный" отель, парящий на заброшенном мосту (ФОТО)

В ЮАР появится необычный отель - в вагонах поезда, парящего на высоте на заброшенном столетнем мосту. О диковинном месте сообщает 34travel.

Уже известно, что называться отель будет Kruger - так же, как и парк с дикой природой, на которую будет открываться вид из окон 31 “купе”. Владельцы говорят, что отдых там будет люкс-уровня, поэтому цена за номер будет стартовать от 440 долларов в сутки. Сообщается, что превращать поезд в отель уже начали, а свои двери он распахнет в конце этого года.

Примечательно, что заброшенный мост был построен в 1912 году, чтобы люди могли добраться до парка Крюгера, однако сейчас строение не функционирует.

Напомним, уже на этой неделе - с 20 мая - Турция разрешает украинцам, а также гражданам еще 30-ти государств, въезжать в страну для лечения.  Как сообщили в МИД Турции, они смягчили карантин для  Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов. Их гражданам отныне разрешен так называемый медицинский туризм.


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Источник: comments.ua
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