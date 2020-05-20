Родители отыскали похищенного сына спустя 32 года: удивительная история воссоединения семьи в Китае

Система распознавания лиц помогла воссоединить похищенного 32 года назад сына с семьей. Об удивительной истории, произошедшей в Китае, пишет CNN.

Так, Мао Инь похитили у родителей в 1988 году возле отеля в городе Сиань в провинции Шэньси, в то время малышу было 2 года. Затем ребенок был куплен бездетной парой в соседней провинции Сычуань. В китайском правительстве еще расследуют обстоятельства похищения и не раскрывают информацию о приемных родителях Мао. По данным китайских СМИ, Мао был воспитан приемными родителями как Гу Ниннин, не зная, что его биологические родители искали его более трех десятилетий.

Однако в конце апреля полиция в Сиане получила сообщение о том, что в конце 1980-х годов мужчина из провинции Сычуань купил ребенка в соседней Шэньси. Полиция использовала технологию распознавания лиц, чтобы проанализировать старую фотографию Мао, когда он был мальчиком. Так, было сымитировано фото его во взрослом возрасте, которое сравнили с кадрами из национальной базы данных. И, после ряда расследований и сравнений, полиция разыскала в городе Мяньян человека, похожего на Мао. То, что правоохранители не ошиблись, подтвердил тест ДНК пропавшего сына.

Добавим, что 34-летний Мао сейчас занимается бизнесом по украшению дома. После удивительной истории воссоединения со своими биологическими родителями он намерен жить с ними. Также отметим, что мама пропавшего на десятки лет сына ради поисков близкого оставила работу. Женщина разослала более 100 тыс. листовок, участвовала во многочисленных национальных телепрограммах, а еще стала волонтером и искала пропавших детей с другими родителями. По данным медиа, ей удалось помочь в поисках 29 детей. Как оказалось, настойчивые и трогательные призывы своей матери видел и Мао, но даже представить не мог, что с экрана телевизора на него смотрит родной человек.

Напомним, в США муж принял роды у своей жены на автостоянке возле больницы, а для перевязки пуповины использовал медицинскую маску для лица. Появились фото родителей и малыша, героев этой невероятной истории рождения.

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