Тайник узников: в Освенциме в дымоходе обнаружили случайную находку

Спрятанные узниками предметы случайно обнаружили в лагере Освенцим. Об этой находке пишет ВВС.

Так, ножи, вилки, ножницы и инструменты обнаружили в блоке 17, который, как считается, содержал заключенных с ремесленными навыками. Дымовую трубу, внутри которой и были предметы, случайно обнаружили рабочие в апреле. Австрийский национальный фонд для жертв национал-социализма ремонтирует данный блок, расположенный в главном лагере, для предстоящей выставки. Сообщается, что все предметы переданы в музей Освенцима.

Неясно, почему узники спрятали эти предметы. Возможно, как сообщили в фонде, эти вещи могли помочь пленникам в изготовлении и ремонте одежды, слесарном деле, а может и в подготовке к побегу.

Отметим, что Освенцим, нацистский лагерь смерти в оккупированной южной части Польши во время Второй мировой войны, был эпицентром геноцида против европейских евреев. За 4,5 года нацистская Германия систематически убивала там, по меньшей мере, 1,1 млн человек, почти миллион из которых – евреи. Также там погибли поляки, советские военнопленные, ромы, свидетели Иеговы, гомосексуалисты и политические заключенные.

Ранее "Комментарии" писали, что во Франции задержан подозреваемый в руандском геноциде, которого разыскивали 25 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!