Корейскую футбольную команду оштрафовали на рекордную сумму из-за секс-кукол на трибунах

Скандал в Южной Корее, когда футбольный клуб разместил на трибунах секс-кукол, закончился крупнейшим штрафом в истории корейского футбола. Футбольный клуб "Сеул" из Южной Кореи разместил на трибунах манекены вместо болельщиков, поскольку в стране действует карантин и присутствие болельщиков на стадионах запрещено.

Позднее оказалось что манекены — это куклы, предназначенные для сексуальных развлечений. Дисциплинарный комитет не обошел вниманием данный инцидент и принял решение о наказании. В комитете посчитали, что такой ход наносит ущерб престижу и чистоте футбольной лиги, поскольку в чемпионате запрещена реклама сексуального характера. Теперь креативному клубу придется заплатить сто миллионов корейских вон, что составляет около 81 тыс. долларов.

Представители "Сеула" ранее выступили с заявлением, что приобрели секс-кукол ненамеренно и извинились за свой поступок. Портал "Комментарии" сообщал, что по словам представителей футбольного клуба, с ними связалась компания Dalcom накануне матча и предложила заполнить трибуны реалистичными манекенами, чтобы места для зрителей не выглядели пустыми из-за отсутствия болельщиков. Некоторые куклы были одеты в форму футбольного клуба, а в руках у других были баннеры с рекламой вебкам-моделей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!