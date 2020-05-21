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Корейскую футбольную команду оштрафовали на рекордную сумму из-за секс-кукол на трибунах

Штраф за за секс-кукол стал рекордным для Кореи

сегодня, 10:46
Автор:

• Сергей Медведев

Корейскую футбольную команду оштрафовали на рекордную сумму из-за секс-кукол на трибунах

Скандал в Южной Корее, когда футбольный клуб разместил на трибунах секс-кукол, закончился крупнейшим штрафом в истории корейского футбола. Футбольный клуб "Сеул" из Южной Кореи разместил на трибунах манекены вместо болельщиков, поскольку в стране действует карантин и присутствие болельщиков на стадионах запрещено.

Позднее оказалось что манекены — это куклы, предназначенные для сексуальных развлечений. Дисциплинарный комитет не обошел вниманием данный инцидент и принял решение о наказании. В комитете посчитали, что такой ход наносит ущерб престижу и чистоте футбольной лиги, поскольку в чемпионате запрещена реклама сексуального характера. Теперь креативному клубу придется заплатить сто миллионов корейских вон, что составляет около 81 тыс. долларов.

Представители "Сеула" ранее выступили с заявлением, что приобрели секс-кукол ненамеренно и извинились за свой поступок. Портал "Комментарии" сообщал, что по словам представителей футбольного клуба, с ними связалась компания Dalcom накануне матча и предложила заполнить трибуны реалистичными манекенами, чтобы места для зрителей не выглядели пустыми из-за отсутствия болельщиков. Некоторые куклы были одеты в форму футбольного клуба, а в руках у других были баннеры с рекламой вебкам-моделей.


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Источник: https://www.espn.com/soccer/fc-seoul/story/4096932/fc-seoul-hit-with-record-fine-for-placing-sex-dolls-in-the-stands
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