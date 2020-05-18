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В Корее футбольный клуб посадил на трибуны секс-кукол

Клуб извинился после критики

сегодня, 18:15
Автор:

• Антон Корнилов

В Корее футбольный клуб посадил на трибуны секс-кукол

Футбольный клуб "Сеул" из Южной Кореи во время матча против футбольного клуба "Кванджу" разместил на трибуне несколько десятков секс-кукол, на что обратили внимание зрители и пользователи социальных сетей. Об этом сообщили в издании The Guardian.

По словам представителей футбольного клуба, с ними связалась компания Dalcom накануне матча и предложила заполнить трибуны реалистичными манекенами, чтобы места для зрителей не выглядели пустыми из-за отсутствия болельщиков.

Некоторые куклы были одеты в форму футбольного клуба, а в руках у других были баннеры с рекламой вебкам-моделей. После критики в клубе решили извиниться и объяснить свое решение.

"Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не могли, что это куклы для секса. Мы хотели бы извиниться перед фанатами. Нам очень жаль", — написали представители футбольного клуба "Сеул" в публикации в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщал портал "Комментарии", в США в ресторане посадили надувных кукол, чтобы гости не чувствовали себя одиноко из-за дистанцирования.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/south-korean-football-team-apologises-for-using-sex-dolls-to-fill-stands
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