В Корее футбольный клуб посадил на трибуны секс-кукол

Футбольный клуб "Сеул" из Южной Кореи во время матча против футбольного клуба "Кванджу" разместил на трибуне несколько десятков секс-кукол, на что обратили внимание зрители и пользователи социальных сетей. Об этом сообщили в издании The Guardian.

По словам представителей футбольного клуба, с ними связалась компания Dalcom накануне матча и предложила заполнить трибуны реалистичными манекенами, чтобы места для зрителей не выглядели пустыми из-за отсутствия болельщиков.

Некоторые куклы были одеты в форму футбольного клуба, а в руках у других были баннеры с рекламой вебкам-моделей. После критики в клубе решили извиниться и объяснить свое решение.

"Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не могли, что это куклы для секса. Мы хотели бы извиниться перед фанатами. Нам очень жаль", — написали представители футбольного клуба "Сеул" в публикации в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщал портал "Комментарии", в США в ресторане посадили надувных кукол, чтобы гости не чувствовали себя одиноко из-за дистанцирования.

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