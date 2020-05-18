В Корее футбольный клуб посадил на трибуны секс-кукол

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Футбольный клуб "Сеул" из Южной Кореи во время матча против футбольного
клуба "Кванджу" разместил на трибуне несколько десятков секс-кукол, на что
обратили внимание зрители и пользователи социальных сетей. Об этом сообщили в
издании The Guardian.
По словам представителей футбольного клуба, с ними связалась
компания Dalcom
накануне матча и предложила заполнить трибуны реалистичными манекенами, чтобы
места для зрителей не выглядели пустыми из-за отсутствия болельщиков.
Некоторые куклы были одеты в форму футбольного клуба, а в
руках у других были баннеры с рекламой вебкам-моделей. После критики в клубе
решили извиниться и объяснить свое решение.
"Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не
могли, что это куклы для секса. Мы хотели бы извиниться перед фанатами. Нам
очень жаль", — написали представители футбольного клуба "Сеул" в публикации в
своем аккаунте в Instagram.
Как сообщал портал "Комментарии", в США в ресторане посадили надувных кукол, чтобы гости не чувствовали себя одиноко из-за дистанцирования.
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