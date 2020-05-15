В США в ресторане посадили надувных кукол, чтобы гости не чувствовали себя одиноко из-за дистанцирования

Хозяйка ресторана в городе Тейлорс в штате Южная Каролина в США Паула Старр Мелеш посадила надувных кукол за столики заведения, чтобы выполнить требование штата о соблюдении социального дистанцирования в условиях общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании FOX.

Женщина рассказала журналистам, что переживала о том, что ей придется нанести уже традиционную желтую разметку по всему ресторану, которая, по ее мнению, отпугивает гостей заведения. Поэтому Мелеш решила обсудить со своими сотрудниками другими возможные варианты решения проблемы и соблюдения санитарных норм.

"Мы нашли пять мужчин и пять женщин, надели на них свою одежду и надули", — рассказала Паула Старр Мелеш.

Среди других преимуществ такое решение позволило создать видимость полного зала в ресторане, благодаря чему гости могут чувствовать себя не так одиноко. Некоторые гости уже положительно оценили идею.

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