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В США в ресторане посадили надувных кукол, чтобы гости не чувствовали себя одиноко из-за дистанцирования

Жители США обязаны соблюдать социальную дистанцию

15 мая 2020, 23:09
Автор:

• Антон Корнилов

В США в ресторане посадили надувных кукол, чтобы гости не чувствовали себя одиноко из-за дистанцирования

Хозяйка ресторана в городе Тейлорс в штате Южная Каролина в США Паула Старр Мелеш посадила надувных кукол за столики заведения, чтобы выполнить требование штата о соблюдении социального дистанцирования в условиях общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании FOX.

Женщина рассказала журналистам, что переживала о том, что ей придется нанести уже традиционную желтую разметку по всему ресторану, которая, по ее мнению, отпугивает гостей заведения. Поэтому Мелеш решила обсудить со своими сотрудниками другими возможные варианты решения проблемы и соблюдения санитарных норм.

"Мы нашли пять мужчин и пять женщин, надели на них свою одежду и надули", — рассказала Паула Старр Мелеш.

Среди других преимуществ такое решение позволило создать видимость полного зала в ресторане, благодаря чему гости могут чувствовать себя не так одиноко. Некоторые гости уже положительно оценили идею.

Как сообщал портал "Комментарии", в Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа.


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Источник: https://www.fox7austin.com/news/south-carolina-restaurant-uses-blow-up-dolls-to-enforce-social-distancing-between-tables
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