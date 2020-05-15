В США в ресторане посадили надувных кукол, чтобы гости не чувствовали себя одиноко из-за дистанцирования

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Хозяйка ресторана в городе Тейлорс в штате Южная Каролина в
США Паула Старр Мелеш посадила надувных кукол за столики заведения, чтобы
выполнить требование штата о соблюдении социального дистанцирования в условиях
общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в
издании FOX.
Женщина рассказала журналистам, что переживала о том, что ей
придется нанести уже традиционную желтую разметку по всему ресторану, которая,
по ее мнению, отпугивает гостей заведения. Поэтому Мелеш решила обсудить со
своими сотрудниками другими возможные варианты решения проблемы и соблюдения
санитарных норм.
"Мы нашли пять мужчин и пять женщин, надели на них свою
одежду и надули", — рассказала Паула Старр Мелеш.
Среди других преимуществ такое решение позволило создать
видимость полного зала в ресторане, благодаря чему гости могут чувствовать себя
не так одиноко. Некоторые гости уже положительно оценили идею.
Как сообщал портал "Комментарии", в Гонконге продают
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