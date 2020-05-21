Впервые в истории “Титаник” вскроют ради ценного артефакта (ФОТО)

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9362.59
ETH/USD
208.00
LTC/USD
43.85
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.38
В суде Вирджинии дали разрешение на то, чтобы компания RMS Titanic вскрыла корпус корабля “Титаник”, который затонул в 1912 году. Ученые хотят извлечь и восстановить беспроводной телеграф Marconi, против чего выступили некоторые органы. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что телеграф Marconi - уникальная на то время техника, и офицеры “Титаника” использовали ее для того, чтобы подать сигнал SOS. Телеграф признали культурной ценностью, которая находится в звукоизолированной камере на затонувшем корабле. Вокруг него уже рушатся каюты и палубы, поэтому в RMS Titanic решили спасти технику с помощью беспилотного аппарата. Планируется, что тот разрежет крышу и вытянет телеграф на поверхность. Когда эксперты приведут его в надлежащее состояние, откроют выставку, посвященную “Титанику”.
Впрочем, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) выступили категорически против того, чтобы вторгаться в “Титаник”. Говорят, что телеграф окружен останками более 1500 человек и должен быть оставлен в покое. Однако в суде точку зрения участников NOAA пока не разделяют и дали разрешение на спецоперацию.
Напомним, судно затонуло в результате столкновения с айсбергом на пятый день своего плавания 15 апреля. Его
можно было смело назвать плавучим отелем - восемь палуб, спортивный
зал, турецкие бани, корт для сквоша, четыре ресторана, два бара и 416
кают первого класса. Интерьер
был роскошным - позолота, шелк, муранское стекло. Такими же роскошными
можно назвать еду и напитки, которые подавались на корабле. В
распоряжении ученых сохранилось меню с "Титаника". Дело в том, что
пассажиры и члены команды забывали меню в карманах или отправляли в
письмах домой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости