Впервые в истории “Титаник” вскроют ради ценного артефакта (ФОТО)

В суде Вирджинии дали разрешение на то, чтобы компания RMS Titanic вскрыла корпус корабля “Титаник”, который затонул в 1912 году. Ученые хотят извлечь и восстановить беспроводной телеграф Marconi, против чего выступили некоторые органы. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что телеграф Marconi - уникальная на то время техника, и офицеры “Титаника” использовали ее для того, чтобы подать сигнал SOS. Телеграф признали культурной ценностью, которая находится в звукоизолированной камере на затонувшем корабле. Вокруг него уже рушатся каюты и палубы, поэтому в RMS Titanic решили спасти технику с помощью беспилотного аппарата. Планируется, что тот разрежет крышу и вытянет телеграф на поверхность. Когда эксперты приведут его в надлежащее состояние, откроют выставку, посвященную “Титанику”.

Впрочем, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) выступили категорически против того, чтобы вторгаться в “Титаник”. Говорят, что телеграф окружен останками более 1500 человек и должен быть оставлен в покое. Однако в суде точку зрения участников NOAA пока не разделяют и дали разрешение на спецоперацию.

Напомним, судно затонуло в результате столкновения с айсбергом на пятый день своего плавания 15 апреля. Его можно было смело назвать плавучим отелем - восемь палуб, спортивный зал, турецкие бани, корт для сквоша, четыре ресторана, два бара и 416 кают первого класса. Интерьер был роскошным - позолота, шелк, муранское стекло. Такими же роскошными можно назвать еду и напитки, которые подавались на корабле. В распоряжении ученых сохранилось меню с "Титаника". Дело в том, что пассажиры и члены команды забывали меню в карманах или отправляли в письмах домой.



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