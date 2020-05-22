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Главная Новости Общество невероятно Двое мальчиков на карантине нашли золотые слитки на сотни тысяч евро
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Двое мальчиков на карантине нашли золотые слитки на сотни тысяч евро

Во Франции братья, находясь в изоляции на карантине, нашли настоящий клад, за который им пообещали собственный бассейн

сегодня, 09:35 513
Автор:

• Елена Волкова

Двое мальчиков на карантине нашли золотые слитки на сотни тысяч евро

Во Франции двое детей, находясь на карантине за городом Парижа, нашли два гигантских золотых слитка. Об этом передает ВВС. 

Сообщается, что семья французов с двумя сыновьями отправилась в изоляцию в загородный дом в городе Вандом. Братья, которым еще нет и 10 лет, решили соорудить в саду халабуду из веток, для которой взяли из комнаты покойной бабушки простыни. Когда ребята заглянули в шкаф, оттуда вывалилось два каких-то тяжелых предмета, на которые мальчишки сначала не обратили внимание. Впрочем, позже ребята вернулись к находке и показали ее отцу, который опешил: в шкафу хранилось два килограммовых золотых слитка. Оказалось, бабушка приобрела их в 1967 году, а сейчас аукционисты оценивают золотую находку в 100 000 евро. 

Пока семейство не торопится продавать семейное золото, которое на фоне пандемии лишь дорожает. А за то, что мальчики нашли клад, о котором никто не подозревал, отец пообещал им собственный бассейн. 

Ранее “Комментарии” сообщали, что необычную находку обнаружили на дороге семейная пара Эмили и Дэвид Шанц. В двух мешках, которые они увидели на дороге, оказалось около миллиона долларов. Инцидент произошел в американском штате Вирджиния.


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Источник: comments.ua
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