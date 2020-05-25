kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.05.2020

BTC/USD

8767.25

ETH/USD

203.18

LTC/USD

42.95

НБУ 25.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно В Новой Зеландии медиакомпанию с 900 сотрудниками решили продать за 1 доллар
commentss НОВОСТИ Все новости

В Новой Зеландии медиакомпанию с 900 сотрудниками решили продать за 1 доллар

В связи с коронакризисом крупную компанию Stuff Ltd. хотят отдать за смешные деньги

сегодня, 15:55
Автор:

• Елена Волкова

В Новой Зеландии медиакомпанию с 900 сотрудниками решили продать за 1 доллар

В Новой Зеландии в связи с коронакризисом продают крупную компанию Stuff Ltd. за смешные деньги - 1 доллар. На торги фирму выставила медиакорпорация Nine Entertainment из Австралии.

Как сообщили в The Associated Press, новым владельцем Stuff, которая занимается печатью множества ежедневных газет и ведет одноименный новостной портал, станет ее же гендиректор. После сделки руководитель хочет разделить акции между всеми сотрудниками, чтобы они имели прямую долю от прибыли. В медиакомпании говорят, что и для конкуренции, и для потребителей в Новой Зеландии будет лучше, если у Stuff будут собственники на местном уровне. К слову, в штате компании - около 900 человек, около половины из которых – журналисты.

Напомним, сегодня, 25 мая, в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой в 5,8 балла. Природный катаклизм произошел как раз в тот момент, когда в прямом эфире по национальному телевидению выступала премьер Джасинда Ардерн. Так, премьер-министр вышла в эфир с обращением к народу, и как раз в этот момент начала содрогаться земля, что хорошо заметно на видео. Ардерн не испугалась и отреагировала с улыбкой и словами: “У нас тут просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет”.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!