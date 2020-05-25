В Новой Зеландии медиакомпанию с 900 сотрудниками решили продать за 1 доллар

В Новой Зеландии в связи с коронакризисом продают крупную компанию Stuff Ltd. за смешные деньги - 1 доллар. На торги фирму выставила медиакорпорация Nine Entertainment из Австралии.

Как сообщили в The Associated Press, новым владельцем Stuff, которая занимается печатью множества ежедневных газет и ведет одноименный новостной портал, станет ее же гендиректор. После сделки руководитель хочет разделить акции между всеми сотрудниками, чтобы они имели прямую долю от прибыли. В медиакомпании говорят, что и для конкуренции, и для потребителей в Новой Зеландии будет лучше, если у Stuff будут собственники на местном уровне. К слову, в штате компании - около 900 человек, около половины из которых – журналисты.

Напомним, сегодня, 25 мая, в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой в 5,8 балла. Природный катаклизм произошел как раз в тот момент, когда в прямом эфире по национальному телевидению выступала премьер Джасинда Ардерн. Так, премьер-министр вышла в эфир с обращением к народу, и как раз в этот момент начала содрогаться земля, что хорошо заметно на видео. Ардерн не испугалась и отреагировала с улыбкой и словами: “У нас тут просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет”.

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