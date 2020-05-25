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Главная Новости Мир Европа В Новой Зеландии во время выступления премьера произошло мощное землетрясение (ВИДЕО)
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В Новой Зеландии во время выступления премьера произошло мощное землетрясение (ВИДЕО)

Землетрясение случилось как раз в тот момент, когда в прямом эфире по телевидению Новой Зеландии выступала премьер Джасинда Ардерн

сегодня, 09:00
Автор:

• Елена Волкова

В Новой Зеландии во время выступления премьера произошло мощное землетрясение (ВИДЕО)

Сегодня, 25 мая, в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой в 5,8 балла. Природный катаклизм произошел как раз в тот момент, когда в прямом эфире по национальному телевидению выступала премьер Джасинда Ардерн. Об этом сообщает Time.

Так, премьер-министр вышла в эфир с обращением к народу, и как раз в этот момент начала содрогаться земля, что хорошо заметно на видео. Ардерн не испугалась и отреагировала с улыбкой и словами: “У нас тут просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет”.

Ранее мы сообщали, что синоптики сделали нерадужный прогноз погоды на ближайшие дни: в Украину возвращаются грозы. Кроме того, ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии.

Также мы писали, что сильнейший за последние 10 лет шторм в Австралии обесточил более 50 тысяч домов. Стихия обрушилась на западные регионы страны. Ветер оборвал провода и повредил систему электроснабжения, сообщили в сетевой компании Western power.


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Источник: comments.ua
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