Землетрясение в Китае: под завалами нашли погибших

Сильное землетрясение унесло жизни, по меньшей мере, 4 жителей провинции Юньнань в юго-западной части Китая. Еще 23 человека получили различные травмы. Об этом идет речь в официальном заявлении правительства данной провинции.

Подземные толчки магнитудой 5,0 китайцы ощутили накануне вечером. Особенно сильными они были в уезде Цяоцзя, где живут почти 6 миллионов человек.

В некоторых районах здания не выдержали землетрясения и рухнули. Сразу же после этого туда направили отряды спасателей. Сначала местные власти отчитались о том, что обошлось без жертв. Но уже через несколько часов спасательной операции стало ясно, что это не так. Под обвалами нашли 4 погибших.

Также пришлось организовать эвакуацию жителей с других поврежденных домов, которые не упали. Пока людей расселяют во временные приюты. Сколько тех, кто вынужден был покинуть дом, пока неизвестно.

Провинция Юньнань находится в регионе повышенной сейсмологической опасности. Людей здесь учат, как действовать во время землетрясения. На видео, которые публикуют в соцсетях очевидцы, видно, как люди с первыми же толчками выбегают на улицу. Именно этот навык и помог избежать большего количества жертв, считают местные власти. Поисково-спасательная операция продолжается.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во время сильного землетрясения в Иране погибло 2 человека.

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