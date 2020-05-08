Землетрясение в Иране: количество жертв растет

Иран пострадал от мощного землетрясения. Погибло двое людей. Число травмированных выросло до 13-ти. Об этом сообщает информационное агенство Mehr.

Самые сильные подземные толчки почувствовали на себе жители двух провинций: Мазендеран и Тегеран. Именно на их границе был эпицентр землетрясения магнитудой 5,1. Неподалеку оттуда находятся крупные города Рудехен, Демавенд и Бумехен.

Не выдержали землетрясения многие здание. Некоторые покрылись трещинами, а некоторые, и вовсе, рассыпались буквально на глазах. Люди оказались без крыши над головой. Для них в районе стихийного бедствия местные власти развернули около сотни спасательных пунктов.

Спасатели до сих пор разбирают руины и ищут под ними пострадавших. Пока известно о двух погибших. Одного из них - 60-летнего мужчину - нашли в районе Демавенд. Это местный житель, он погиб из-за травмы головы. Подробностей о втором погибшем пока нет. А вот число пострадавших за насколько часов выросло вдвое. Теперь их 13.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что небольшое землетрясение произошло в Украине. Его почувствовали жители Закарпатья. Эпицентр землетрясение находился недалеко от Ужгорода. Магнитудой оно было около 3. Никто не пострадал.

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