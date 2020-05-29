ФОТОФАКТ: в Германии распустилась 1000-летняя роза

В Германии возле Хильдесхаймского собора зацвел легендарный цветок, известный как 1000-летняя или солнечная роза. Об этом сообщает Deutsche Welle, публикуя соответствующие фото.

Так, эта роза растет около памятника Всемирного наследия - Хильдесхаймского собора. По легенде, солнечная роза, которую на немецком называют Heckenrose – солнечный шиповник, выросла в этом месте более 1000 лет назад. И случилось это еще до возведения первой часовни в 815 году.

Называют эту достопримечательность 1000-jähriger Rosenstock - 1000-летней розой. Правда, современные исследователи не согласны с такой громкой цифрой. Ученые говорят, что возраст этого куста составляет не более семи столетий. Но и такой срок жизни хильдесхаймской розы впечатляет.

Добавим, что в конце IX века здесь был заложен собор Вознесения Святой Марии, который позже перестроили и включили в 1985 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве выдающегося примера романской архитектуры. Кроме того, в Хильдесхайме находится одна из старейших епископских кафедр Германии и хранится уникальная коллекция произведений искусства из бронзы.

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