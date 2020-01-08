Из-за осложнений гриппа в Украине умерла женщина

Осложнения гриппа привели к смерти 55-летнюю жительницу Украины. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.



Сегодня стало известно, что женщина обратилась за помощью к врачам на десятый день болезни. Ее госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, но медики не смогли ее спасти и 3 января она умерла.

Медицинские работники подтвердили вирус гриппа типа А (H1) pdm09 лабораторно. Кроме того, у женщины были сопутствующие заболевания, от гриппа она не была вакцинирована.

Ранее мы писали, что в Украине из-за осложнений гриппа накануне Нового года умер мужчина.

"Комментарии" также писали о том, что увеличивает риск заболевания гриппом и простудой. В частности, заболеть можно банально из-за немытых рук. Когда мы приходим домой и не торопимся вымыть руки, то способствуем тому, чтобы подцепить вирус. Также может помочь подцепить ОРВИ грязная одежда. Вирус при попадании на ткань, может хранить свою активность на ее поверхности в течение двух дней. Одним из наиболее эффективных способов избежать заражения простудой или гриппом является вакцинация, но многие ее игнорируют, тем самым способствуя тому, чтобы подхватить недуг. Особенно это касается маленьких детей.

В группе риска также находятся люди, которые игнорируют правила здорового питания, сна и физической активности. Если пренебрегать казалось банальными правилами, мы повышаем шансы заболеть.