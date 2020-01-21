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Вспышка вируса в Китае: консульство Украины опубликовало предупреждение

На 20 января 2020 в провинции Гуандун было зафиксировано 14 случаев заражения новым коронавирусом

21 января 2020, 15:23
Автор:

• Мария Чиренко

Генеральное консульство Украины в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Китай) обнародовало рекомендации для граждан Украины в связи со вспышкой коронавируса в регионе. Документы есть на сайте консульства.

"Информируем, что на 20 января 2020 в провинции Гуандун было зафиксировано 14 случаев заражения новым типом коронавируса (воспаление легких, пневмония), обнаруженные зараженные пациенты теперь получают медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

В рекомендациях консульства на китайском и украинском языках, в частности, указано, что в сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями необходимо тепло одеваться, соблюдать личную гигиену, заниматься физическими упражнениями, проветривать помещение и по возможности избегать мест большого скопления людей. 

Также дипломаты рекомендуют носить респираторы.

Кроме того, Консульство обнародовало ряд полезных ссылок на более детальную информацию о заболевании.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае в начале января 2020 года стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Вирус активно распространяется по стране. Также случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии. Стоит отметить, что за последние два дня новым неисследованным вирусом заразилось 139 человек.

По состоянию на 19 января, в Ухани зарегистрировано около 200 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек уже выписаны из больниц, четыре человека умерли.

В США уже приступили к разработке вакцины против нового коронавируса.


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Источник: https://guangzhou.mfa.gov.ua/ua/news/consular-news/77070-spalah-koronavirusu-na-teritoriji-KNR-zokrema-provinciji-Guangdong
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