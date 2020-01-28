В Минсоцполитике подсчитали экономию денег в связи с вводом электронных больничных

Ввод в Украине электронных больничных позволит гражданам двигаться в ногу со временем, а властям - сэкономить немало бюджетных денег. В Минсоцполитике подсчитали, что ежегодно экономия средств будет достигать от 1 до 5 млрд грн, передает пресс-служба ведомства.

По словам замминистра социальной политики Украины Олега Коваля, нововведение также позволит уменьшить разные злоупотребления в этой сфере, поскольку правомерность выдачи больничного в электронном виде будет проверяться довольно оперативно.

В пресс-службе подчеркивают, что в Украине было выявлено несколько "громких" случаев, когда больничный выдавали незаконно. К примеру, такое произошло на одном из предприятий, где 90% рабочих официально находились на больничном. При этом объемы производства на предприятии даже не упали. Зафиксировали случай, когда один врач в течение суток смог выдать пациентам 100 больничных. Еще стало известно, что одному из пациентов больничный выдал вовсе непрофильный врач.

Замминистра Минсоцполитики добавил, что постановление относительно ввода электронных больничных в нашей стране уже на этой неделе попадет на согласование к заинтересованным министерствам и ведомствам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине с 1 апреля появятся электронные больничные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!