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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует
ограничивать международные путешествия из-за коронавируса, который охватил
многие страны. Об этом по итогам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ объявил
глава организации Тедрос Аданом Гебреесус.
"Что означает ограничение на путешествия? Это означает,
например, отказ в выдаче виз, закрытие границ, перемещение в карантин
путешественников, которые хорошо себя чувствовали", — уточнил он.
Однако ВОЗ рекомендует дополнительно принять меры безопасности во время путешествий.
Также ВОЗ объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.
Ранее "Комментарии" писали, что компания "МАУ" эвакуировала 158 украинцев с китайского острова Хайнань. По прибытию в "Борисполь" у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок, по их словам, не проводилось. Украинцев удивило, что врач, который общался с ними, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Также туристы отметили, что рейс не особо отличался от обычного.
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