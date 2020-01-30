Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина ВОЗ не рекомендует ограничивать международные путешествия из-за коронавируса
НОВОСТИ Все новости

ВОЗ не рекомендует ограничивать международные путешествия из-за коронавируса

ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение людей из-за коронавируса

30 января 2020, 23:50
Автор:

• Ольга Чародий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует ограничивать международные путешествия из-за коронавируса, который охватил многие страны. Об этом по итогам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ объявил глава организации Тедрос Аданом Гебреесус.

"Что означает ограничение на путешествия? Это означает, например, отказ в выдаче виз, закрытие границ, перемещение в карантин путешественников, которые хорошо себя чувствовали", — уточнил он.

Однако ВОЗ рекомендует дополнительно принять меры  безопасности во время  путешествий.

Также ВОЗ объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.

Ранее "Комментарии" писали, что компания "МАУ" эвакуировала 158 украинцев с китайского острова Хайнань. По прибытию в "Борисполь" у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок, по их словам, не проводилось. Украинцев удивило, что врач, который общался с ними, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".  Также туристы отметили, что рейс не особо отличался от обычного.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...