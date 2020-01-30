Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует ограничивать международные путешествия из-за коронавируса, который охватил многие страны. Об этом по итогам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ объявил глава организации Тедрос Аданом Гебреесус.

"Что означает ограничение на путешествия? Это означает, например, отказ в выдаче виз, закрытие границ, перемещение в карантин путешественников, которые хорошо себя чувствовали", — уточнил он.

Однако ВОЗ рекомендует дополнительно принять меры безопасности во время путешествий.

Также ВОЗ объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.

Ранее "Комментарии" писали, что компания "МАУ" эвакуировала 158 украинцев с китайского острова Хайнань. По прибытию в "Борисполь" у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок, по их словам, не проводилось. Украинцев удивило, что врач, который общался с ними, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Также туристы отметили, что рейс не особо отличался от обычного.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!