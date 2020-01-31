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Гончарук сообщил, что делают в Украине для предупреждения распространения нового типа коронавируса

Глава правительства заявил, что власть будет работать над мероприятиями по предупреждению заражения коронавирусом

сегодня, 22:01
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине на данный момент не зарегистрировано ни одного официально подтвержденного случая заражения новым типом коронавируса, который изначально обнаружили в китайском городе Ухань. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что украинская власть обеспокоена распространением коронавируса и Министерство иностранных дел (МИД), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Министерство обороны и Министерство инфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая.

"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий Минздрава по недопущению заноса вируса и распространение его на территории Украины", – написал премьер.

Кроме того, в нашей стране должны в кратчайшие сроки разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

Напомним, журналисты портала "Комментарии" внимательно следят за бедствием, обрушившимся на человечество в январе 2020 года – коронавирусом. Опасная разновидность пневмонии уже унесла жизни двух сотен людей, при этом распространение болезни уже начинает выходить за пределы Китая, который стал очагом коронавируса.


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