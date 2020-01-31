Гончарук сообщил, что делают в Украине для предупреждения распространения нового типа коронавируса

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В Украине на данный момент не зарегистрировано ни
одного официально подтвержденного случая заражения новым типом коронавируса,
который изначально обнаружили в китайском городе Ухань. Об этом сообщил
премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
Премьер отметил, что украинская власть обеспокоена
распространением коронавируса и Министерство иностранных дел (МИД),
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Министерство обороны и
Министерство инфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать
эвакуацию граждан Украины с территории Китая.
"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий
план мероприятий Минздрава по недопущению заноса вируса и распространение его
на территории Украины", – написал премьер.
Кроме того, в нашей стране должны в кратчайшие сроки разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.
Напомним, журналисты портала "Комментарии" внимательно
следят за бедствием, обрушившимся на человечество в январе 2020 года –
коронавирусом. Опасная разновидность пневмонии уже унесла жизни двух сотен
людей, при этом распространение болезни уже начинает выходить за пределы Китая,
который стал очагом коронавируса.
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