Коронавирус online: число больных, жертв и распространение вируса к этой минуте

В настоящее время в мире подтверждено 9 928 случаев заболевания коронавирусом (2019-нКоВ) в том числе 213 погибших. Больше всего случаев заболевания (5806) и жертв (204) зафиксировано в катайской провинции Хубэй (город Ухань). При этом из числа госпитализированных 804 человека находятся в тяжелом состоянии и 240 - в критическом.

За пределами Китай подтвержденных случаев смерти в результате заболевания коронавирусом (2019-нКоВ) нет. Однако к этой минуте есть 148 подтвержденных случаев заболевания данным вирусом.

Материковый Китай Случаи Смерти Примечания Источники Провинция Хубэй (включая Ухань) 5,806 204 804 тяжелых, 290 критических Source Провинция Чжэцзян 537 0 40 тяжелых, 10 критических Source Провинция Гуандун 436 0 41 тяжелых, 14 критических Source Провинция Хэнань 352 2 37 тяжелых, 5 критических Source Провинция Хунань 332 0 48 тяжелых Source Провинция Аньхой 237 0 3 тяжелых Source Чунцин 211 0 18 тяжелых, 4 критических Source Провинция Цзянси 240 0 33 тяжелых Source Провинция Шаньдун 184 0 11 тяжелых, 1 критический Source Провинция Сычуань 178* 1 4 критических Source Провинция Цзянсу 168 0 2 тяжелых Source Пекин 139 1 26 тяжелых Source Шанхай 135 1 5 критических Source Провинция Фуцзянь 120 0 8 тяжелых, 4 критических Source Провинция Гуанси 87 0 5 тяжелых, 2 критических Source Провинция Юньнань 83 0 5 тяжелых, 3 критических Source Провинция Хэбэй 82 1 7 тяжелых Source Провинция Шэньси 87 0 1+ тяжелых Source Провинция Хайнань 49 1 8 тяжелых Source Провинция Хэйлунцзян 59 2 7 тяжелых Source Провинция Ляонин 48 0 8 тяжелых Source Провинция Шаньси 39 0 2 тяжелых, 2 критических Source Тяньцзинь 32 0 14 тяжелых Source Провинция Гансу 29 0 5 тяжелых, 1 критический Source Внутренняя Монголия 20 0 3 тяжелых, 2 критических Source Регион Нинся 21 0 1 тяжелых Source Провинция Цзилинь 14 0 2 тяжелых Source Синьцзян 17 0 3 тяжелых, 1 критических Source Провинция Гуйчжоу 29 0 5 тяжелых Source Провинция Цинхай 8 0 1 тяжелых, 7 стабильных Source Тибет 1 0 Source Всего 9,780 213 1,527 тяжелых

171 выздоровевших

15,238 подозрений





Регионы Случаи Смерти Примечания Источники Гонконг 12 0 Source Тайвань 9 0 Все стабильны Source Макао 7 0 Source Всего 28 0 0 serious





Мир Случаи Смерти Примечания Источники Таиланд 19 0 7 выздоровевших Source Япония 15* 0 Source Сингапур 16 0 Все стабильны Source Малайзия 8 0 Стабильный

Source Австралия 9 0 2 выздоровевших Source Франция 6 0 2 тяжелых Source США 6 0 Source Германия 6 0 Source Южная Корея 11 0 Source ОАЭ 4 0 Стабильный Source Канада 3 0 Source Вьетнам 5 0 1 выздоровевший Source Англия 2 0 Source Россия 2 0 Source Непал 1 0 Source Камбоджа 1 0 Source Шри Ланка 1 0 Source Финляндия 1 0 Source Филиппины 1 0 Source Ини 1 0 Стабильный Source Italy 2 0 Source Всего 120 0 2 тяжелых

Ниже - карта распространения коронавируса.

31 января 13:27: 1 новый случай в Германии. 12:38: первые 2 случая в России. 12:13: 3 новых случая в Сингапуре. 10:19: 1 новый случай в Японии. 09:43: 5 новых случаев в Таиланде. 09:33: первые 2 случая в Англии. 09:15: 14 новых случаев в провинции Гуйчжоу, Китай. 09:08: 43 новых случая в провинции Гуандун, Китай. 09:00: 7 новых случаев в Пекине. 07:48: 5 новых случаев в Чунцине, Китай. 07:33: 3 новых случая в провинции Юньнань, Китай. 07:04: 6 новых случаев в провинции Шаньдун, Китай. 06:15: 4 новых случая в Южной Корее. Согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая. Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке.

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