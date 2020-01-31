Коронавирус online: число больных, жертв и распространение вируса к этой минуте

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В настоящее время в мире подтверждено 9 928 случаев заболевания коронавирусом (2019-нКоВ) в том числе 213 погибших. Больше всего случаев заболевания (5806) и жертв (204) зафиксировано в катайской провинции Хубэй (город Ухань). При этом из числа госпитализированных 804 человека находятся в тяжелом состоянии и 240 - в критическом.
За пределами Китай подтвержденных случаев смерти в результате заболевания коронавирусом (2019-нКоВ) нет. Однако к этой минуте есть 148 подтвержденных случаев заболевания данным вирусом.
|Материковый Китай
|Случаи
|Смерти
|Примечания
|Источники
Провинция Хубэй
(включая Ухань)
|5,806
|204
|804 тяжелых, 290 критических
|Source
|Провинция Чжэцзян
|537
|0
|40 тяжелых, 10 критических
|Source
|Провинция Гуандун
|436
|0
|41 тяжелых, 14 критических
|Source
|Провинция Хэнань
|352
|2
|37 тяжелых, 5 критических
|Source
|Провинция Хунань
|332
|0
|48 тяжелых
|Source
|Провинция Аньхой
|237
|0
|3 тяжелых
|Source
|Чунцин
|211
|0
|18 тяжелых, 4 критических
|Source
|Провинция Цзянси
|240
|0
|33 тяжелых
|Source
|Провинция Шаньдун
|184
|0
|11 тяжелых, 1 критический
|Source
|Провинция Сычуань
|178*
|1
|4 критических
|Source
|Провинция Цзянсу
|168
|0
|2 тяжелых
|Source
|Пекин
|139
|1
|26 тяжелых
|Source
|Шанхай
|135
|1
|5 критических
|Source
|Провинция Фуцзянь
|120
|0
|8 тяжелых, 4 критических
|Source
|Провинция Гуанси
|87
|0
|5 тяжелых, 2 критических
|Source
|Провинция Юньнань
|83
|0
|5 тяжелых, 3 критических
|Source
|Провинция Хэбэй
|82
|1
|7 тяжелых
|Source
|Провинция Шэньси
|87
|0
|1+ тяжелых
|Source
|Провинция Хайнань
|49
|1
|8 тяжелых
|Source
|Провинция Хэйлунцзян
|59
|2
|7 тяжелых
|Source
|Провинция Ляонин
|48
|0
|8 тяжелых
|Source
|Провинция Шаньси
|39
|0
|2 тяжелых, 2 критических
|Source
|Тяньцзинь
|32
|0
|14 тяжелых
|Source
|Провинция Гансу
|29
|0
|5 тяжелых, 1 критический
|Source
|Внутренняя Монголия
|20
|0
|3 тяжелых, 2 критических
|Source
|Регион Нинся
|21
|0
|1 тяжелых
|Source
|Провинция Цзилинь
|14
|0
|2 тяжелых
|Source
|Синьцзян
|17
|0
|3 тяжелых, 1 критических
|Source
|Провинция Гуйчжоу
|29
|0
|5 тяжелых
|Source
|Провинция Цинхай
|8
|0
|1 тяжелых, 7 стабильных
|Source
|Тибет
|1
|0
|Source
|Всего
|9,780
|213
|1,527 тяжелых
171 выздоровевших
15,238 подозрений
|Регионы
|Случаи
|Смерти
|Примечания
|Источники
|Гонконг
|12
|0
|Source
|Тайвань
|9
|0
|Все стабильны
|Source
|Макао
|7
|0
|Source
|Всего
|28
|0
|0 serious
|Мир
|Случаи
|Смерти
|Примечания
|Источники
|Таиланд
|19
|0
|7 выздоровевших
|Source
|Япония
|15*
|0
|Source
|Сингапур
|16
|0
|Все стабильны
|Source
|Малайзия
|8
|0
|Стабильный
|Source
|Австралия
|9
|0
|2 выздоровевших
|Source
|Франция
|6
|0
|2 тяжелых
|Source
|США
|6
|0
|Source
|Германия
|6
|0
|Source
|Южная Корея
|11
|0
|Source
|ОАЭ
|4
|0
|Стабильный
|Source
|Канада
|3
|0
|Source
|Вьетнам
|5
|0
|1 выздоровевший
|Source
|Англия
|2
|0
|Source
|Россия
|2
|0
|Source
|Непал
|1
|0
|Source
|Камбоджа
|1
|0
|Source
|Шри Ланка
|1
|0
|Source
|Финляндия
|1
|0
|Source
|Филиппины
|1
|0
|Source
|Ини
|1
|0
|Стабильный
|Source
|Italy
|2
|0
|Source
|Всего
|120
|0
|2 тяжелых
Ниже - карта распространения коронавируса.
13:27: 1 новый случай в Германии.
12:38: первые 2 случая в России.
12:13: 3 новых случая в Сингапуре.
10:19: 1 новый случай в Японии.
09:43: 5 новых случаев в Таиланде.
09:33: первые 2 случая в Англии.
09:15: 14 новых случаев в провинции Гуйчжоу, Китай.
09:08: 43 новых случая в провинции Гуандун, Китай.
09:00: 7 новых случаев в Пекине.
07:48: 5 новых случаев в Чунцине, Китай.
07:33: 3 новых случая в провинции Юньнань, Китай.
07:04: 6 новых случаев в провинции Шаньдун, Китай.
06:15: 4 новых случая в Южной Корее.
Согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.
Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.
Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке.
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