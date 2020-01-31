Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Коронавирус online: число больных, жертв и распространение вируса к этой минуте
НОВОСТИ Все новости

Коронавирус online: число больных, жертв и распространение вируса к этой минуте

Журналисты портала "Комментарии" внимательно следят за бедствием, обрушившимся на человечество в январе 2020 года - коронавирусом. Опасная разновидность пневмонии уже унесла жизни двух сотен людей, при этом распространение болезни уже начинает выходить за пределы Китая, который стал очагом коронавируса

сегодня, 21:25
Автор:

• Комментарии

В настоящее время в мире подтверждено 9 928 случаев заболевания коронавирусом (2019-нКоВ) в том числе 213 погибших. Больше всего случаев заболевания (5806) и жертв (204) зафиксировано в катайской провинции Хубэй (город Ухань). При этом из числа госпитализированных 804 человека находятся в тяжелом состоянии и 240 - в критическом. 

За пределами Китай подтвержденных случаев смерти в результате заболевания коронавирусом (2019-нКоВ) нет. Однако к этой минуте есть 148 подтвержденных случаев заболевания данным вирусом. 

Материковый КитайСлучаиСмертиПримечанияИсточники

Провинция Хубэй

(включая Ухань)

5,806204804 тяжелых, 290 критическихSource
Провинция Чжэцзян537040 тяжелых, 10 критическихSource
Провинция Гуандун436041 тяжелых, 14 критическихSource
Провинция Хэнань352237 тяжелых, 5 критическихSource
Провинция Хунань332048 тяжелыхSource
Провинция Аньхой23703 тяжелыхSource
Чунцин211018 тяжелых, 4 критическихSource
Провинция Цзянси240033 тяжелыхSource
Провинция Шаньдун184011 тяжелых, 1 критическийSource
Провинция Сычуань178*14 критическихSource
Провинция Цзянсу16802 тяжелыхSource
Пекин139126 тяжелыхSource
Шанхай13515 критическихSource
Провинция Фуцзянь12008 тяжелых, 4 критическихSource
Провинция Гуанси8705 тяжелых, 2 критическихSource
Провинция Юньнань8305 тяжелых, 3 критическихSource
Провинция Хэбэй8217 тяжелыхSource
Провинция Шэньси8701+ тяжелыхSource
Провинция Хайнань4918 тяжелыхSource
Провинция Хэйлунцзян5927 тяжелыхSource
Провинция Ляонин4808 тяжелыхSource
Провинция Шаньси3902 тяжелых, 2 критическихSource
Тяньцзинь32014 тяжелыхSource
Провинция Гансу2905 тяжелых, 1 критическийSource
Внутренняя Монголия2003 тяжелых, 2 критическихSource
Регион Нинся2101 тяжелыхSource
Провинция Цзилинь1402 тяжелыхSource
Синьцзян1703 тяжелых, 1 критическихSource
Провинция Гуйчжоу2905 тяжелыхSource
Провинция Цинхай801 тяжелых, 7 стабильныхSource
Тибет10Source
Всего9,7802131,527 тяжелых
171 выздоровевших
15,238 подозрений


РегионыСлучаиСмертиПримечанияИсточники
Гонконг120Source
Тайвань90Все стабильныSource
Макао70Source
Всего2800 serious


МирСлучаиСмертиПримечанияИсточники
Таиланд1907 выздоровевшихSource
Япония15*0Source
Сингапур160Все стабильныSource
Малайзия80Стабильный
Source
Австралия902 выздоровевшихSource
Франция602 тяжелыхSource
США60Source
Германия60Source
Южная Корея110Source
ОАЭ40СтабильныйSource
Канада30Source
Вьетнам501 выздоровевшийSource
Англия20Source
Россия20Source
Непал10Source
Камбоджа10Source
Шри Ланка10Source
Финляндия10Source
Филиппины10Source
Ини10СтабильныйSource
Italy20Source
Всего1200тяжелых

Ниже - карта распространения коронавируса. 

31 января

13:27: 1 новый случай в Германии. 

12:38: первые 2 случая в России. 

12:13: 3 новых случая в Сингапуре. 

10:19: 1 новый случай в Японии. 

09:43: 5 новых случаев в Таиланде. 

09:33: первые 2 случая в Англии.

09:15: 14 новых случаев в провинции Гуйчжоу, Китай. 

09:08: 43 новых случая в провинции Гуандун, Китай. 

09:00: 7 новых случаев в Пекине. 

07:48: 5 новых случаев в Чунцине, Китай. 

07:33: 3 новых случая в провинции Юньнань, Китай. 

07:04: 6 новых случаев в провинции Шаньдун, Китай. 

06:15: 4 новых случая в Южной Корее. 

Согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. 

Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

Известно, что новый тип вируса быстро мутирует и поражает как людей, так и животных. Инкубационный период коронавируса длится около двух недель, а его первые признаки похожи на симптомы гриппа: истощение, высокая температура, кашель, головная боль, отсутствие аппетита и прочее. В следствии, вирус поражает дыхательные пути, а также пищеварительную и нервную системы. Как защититься от опасного вируса - можно почитать по ссылке. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bnonews.com/index.php/2020/01/the-latest-coronavirus-cases/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...