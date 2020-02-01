Коронавирус в Китае: число жертв возросло до 259

В Китае число жертв нового коронавируса возросло до 259 человек, более 11,7 тысячи человек заразились. Об этом 1 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По состоянию на полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 11 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц", − говорится в сообщении.

За последние сутки умерли 46 человек, выявлены 2 102 новых случая инфицирования.

Отдельно в Гонконге выявлены 13 подтвержденных случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в Макао − семь, на Тайване − десять.

Кроме того, зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пустое здание в Китае всего за два дня переоборудовали в специализированную больницу на тысячу мест в связи с эпидемией коронавируса. Позавчера в 22:30 по местному времени в больницу заселили группу коронавирусных пациентов. В сети опубликовано видео, как строили и оборудовали новую больницу и кадры уже готового медцентра.

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