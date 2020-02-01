Коронавирус в Китае: число жертв возросло до 259

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В Китае число жертв
нового коронавируса возросло до 259 человек, более 11,7 тысячи человек
заразились. Об этом 1 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам
гигиены и здравоохранения КНР.
"По состоянию на
полночь 31 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил
от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 11 791
подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса,
из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека
выписаны из больниц", − говорится в сообщении.
За последние сутки
умерли 46 человек, выявлены 2 102 новых случая инфицирования.
Отдельно в Гонконге
выявлены 13 подтвержденных случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в Макао − семь,
на Тайване − десять.
Кроме того,
зарегистрированы еще 17 988 случаев с подозрением на новый тип коронавируса.
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