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В Украине выросли цены на лекарства

Эксперты проанализировали рынок лекарственных препаратов

сегодня, 17:07
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине выросли цены на лекарства

Эксперты проанализировали розничный фармацевтический рынок Украины. Согласно результатам исследования, за 9 месяцев 2019 года цены на лекарства не снизились. Об этом идет речь в статье "Фармацевтический рынок Украины: почему украинцам навязывают лекарства конкретных производителей".

Так, средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров "аптечной корзины" по итогам 9 месяцев 2019 года составила 58,7 грн., что на 19,6% больше чем в 2018 году. При этом средняя стоимость 1 упаковки лекарств составила 75,4 грн., что в среднем на 19,3% больше, чем годом ранее, а с учетом инфляции на рынке медикаментов, цены в среднем выросли на 5,8%. Всего за 9 месяцев 2019 года общие расходы на лекарства в Украине выросли на 60,9 млрд грн., или на 15%.

Авторы исследования отмечают, что основным фактором развития рынка лекарств является благосостояние потребителей, поскольку роль государства в системах реимбурсации (компенсации части стоимости препаратов) достаточно невелика.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине заработал новый онлайн-сервис для поиска аптек, работающих по программе "Доступные лекарства".


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Источник: https://comments.ua/article/money/economy/645960-farmacevticheskiy-rynok-ukrainy-pochemu-ukraincam-navyazyvayut-lekarstva-konkretnyh-proizvoditeley.html
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