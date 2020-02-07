В Китае назвали возможного носителя смертельного коронавируса

Согласно исследованиям китайских ученых, вероятным промежуточным носителем коронавируса являются панголины. Об этом сообщает китайское информагентство Синьхуа.



"Геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, оказалась на 99 процентов идентична геному коронавируса нового типа у зараженных пациентов", - говорится в сообщении.



По словам исследователей, такой результат может свидетельствовать о том, что панголины могут быть промежуточными носителями коронавируса.



Панголины — ящеры, относящиеся к отряду плацентарных млекопитающих. Тело покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями. Длина животного составляет примерно 60-170 см, вес — от 4,5 до 27 кг.

Панголины обитают в экваториальной и Южной Африке, а также в Юго-Восточной Азии. Населяют открытые местности и тропические леса. Живут поодиночке и ведут ночной образ жизни. Размножаются один раз в год. Панголины питаются муравьями и термитами. Живут поодиночке. Животные находятся на грани вымирания, охота на них запрещена, однако процветает нелегальная торговля чешуей и частями тел панголинов.



На панголинов охотятся ради мяса и чешуи. Азиатские знахари утверждают, что чешуя и мясо панголинов имеют лечебные свойства. Однако научные исследования это опровергают.



Как сообщал сайт "Комментарии", в мире от коронавируса скончались свыше 630 человек. Абсолютное большинство заболевших и погибших проживает в Китае, где и зародилась эпидемия.



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