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В Китае назвали возможного носителя смертельного коронавируса

Млекопитающие считаются возможными промежуточными носителями коронавируса

сегодня, 14:45
Автор:

• Мария Чиренко

В Китае назвали возможного носителя смертельного коронавируса

Согласно исследованиям китайских ученых, вероятным промежуточным носителем коронавируса являются панголины. Об этом сообщает китайское информагентство Синьхуа.

"Геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, оказалась на 99 процентов идентична геному коронавируса нового типа у зараженных пациентов", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, такой результат может свидетельствовать о том, что панголины могут быть промежуточными носителями коронавируса.

Панголины — ящеры, относящиеся к отряду плацентарных млекопитающих. Тело покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями. Длина животного составляет примерно 60-170 см, вес — от 4,5 до 27 кг.

Панголины обитают в экваториальной и Южной Африке, а также в Юго-Восточной Азии. Населяют открытые местности и тропические леса. Живут поодиночке и ведут ночной образ жизни. Размножаются один раз в год. Панголины питаются муравьями и термитами. Живут поодиночке. Животные находятся на грани вымирания, охота на них запрещена, однако процветает нелегальная торговля чешуей и частями тел панголинов.

На панголинов охотятся ради мяса и чешуи. Азиатские знахари утверждают, что чешуя и мясо панголинов имеют лечебные свойства. Однако научные исследования это опровергают. 

Как сообщал сайт "Комментарии", в мире от коронавируса скончались свыше 630 человек. Абсолютное большинство заболевших и погибших проживает в Китае, где и зародилась эпидемия.


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Источник: http://russian.news.cn/2020-02/07/c_138763858.htm
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