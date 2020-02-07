От коронавируса уже умерло 634 человека

Вследствие заражения коронавируса, с начала эпидемии умерли 634 человека. Об этом говорится в Центре системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

В материковом Китае зафиксировано 634 смерти. В то же время там же успешно выписали из больниц 1543 человека.

Количество случаев заболевания увеличилось до 31 3888 человек.

За последние сутки от вируса умерло 70 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", китайский врач Ли Вэньлян, который первым предупредил о вспышке нового вируса 2019-nCoV, умер в ночь на пятницу, 7 февраля от пневмонии. "В борьбе против эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлян, офтальмолог, работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен, − говорится в заявлении. Сегодня в Китае построили вторую больницу для пациентов, которые заражены коронавирусом. Завершили строительство второй специальной больницы, чтобы изолировать и лечить пациентов, зараженных новым коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, самым опасным местом в офисе, где можно заразиться коронавирусом, является лифт. Об этом рассказал глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, в лифтах очень плохая вентиляция, а размер кабины часто меньше туалета. Многие люди думают, что в лифте они в безопасности, однако они не учитывают тот факт, до них кто-то мог чихать или кашлять.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!