От коронавируса уже умерло 634 человека

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Вследствие заражения коронавируса, с начала эпидемии умерли
634 человека. Об этом говорится в Центре
системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
В материковом Китае зафиксировано 634 смерти. В то же время
там же успешно выписали из больниц 1543 человека.
Количество случаев заболевания увеличилось до 31 3888
человек.
За последние сутки от вируса умерло 70 человек.
Напомним, самым опасным местом в офисе, где можно заразиться коронавирусом, является лифт. Об этом рассказал глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, в лифтах очень плохая вентиляция, а размер кабины часто меньше туалета. Многие люди думают, что в лифте они в безопасности, однако они не учитывают тот факт, до них кто-то мог чихать или кашлять.
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